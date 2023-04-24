"Боже мій, він ворушиться": підлітка визнали мертвим, але він почав дихати у мами на руках

Його батьки спочатку подумали, що він жартує, але у хлопця сталася зупинка серця.

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Підліток буквально повернувся з того світу / скріншот

Підліток, якого оголосили мертвим, почав рухатися, коли його вбита горем сім'я прощалася з ним.

16-річний Семмі Берко з Техасу подолав скеледром у своєму місцевому спортзалі, діставшись до вершини, але раптово втратив свідомість, пише Mirror.

Його батьки спочатку подумали, що він жартує, але у хлопця сталася зупинка серця.

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"Він забрався на вершину стіни, подзвонив у дзвін, як нам сказали, а потім його тіло обм'якло, і було схоже, що він або розігрує всіх, або втратив свідомість", - розповіла мама підлітка.

Хлопчика на мотузці спустили вниз і протягом двох годин намагалися врятувати. В результаті його визнали мертвим.

Убитим горем батькам дали можливість наодинці попрощатися з коханим сином - адже три роки тому вони вже втратили його брата і сестру Френкі.

"Я почала говорити з ним, просто розповідаючи, як сильно я його люблю, і шкодуючи, що ми не знали, як його врятувати. Раптом, коли я почала молитися, мій чоловік сказав: "Боже мій, він ворушиться", - зізналася мати хлопчика.

Підліток почав дихати, коли його вже визнали мертвим / скріншот

Батьки були приголомшені, коли їхня дитина почала подавати ознаки життя - медики назвали це "буквальним дивом".

Раніше ми повідомляли про те, що дивна жінка спершу переслідувала чоловіка з 2-річною дитиною і просила, щоб він дав потримати хлопчика на руках. Після почутої відмови, вона почала вимагати, щоб батько дав їй свою дитину, а пізніше і зовсім почала виривати хлопчика з рук і кричати, що у неї вкрали дитину.

Також ми розповідали про те, що жінка навмисно труїла свого чоловіка. Вона час від часу підливала йому в чай засоби для очищення каналізації. В результаті у нього з'явилася виразка шлунка, гастрит і езофагіт. Чоловік зловив дружину завдяки камерам, які він встановив на кухні.

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