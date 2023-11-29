Отруєння дружини Буданова: у ГУР розповіли, хто розслідує справу

Справа про отруєння співробітників ГУР і дружини керівника відомства Буданова розслідується в рамках декількох статей, сказав спікер відомства Андрій Юсов.

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Справа про отруєння Маріанни буданової розслідує ГУР / Колаж: Главред, фото: скріншот, Elle

Справа про отруєння співробітників Головного управління розвідки Міноборони України та дружини керівника відомства Маріанни Буданової розслідують у самій військовій розвідці. В рамках розслідування буде взятися рішення щодо підключення інших правоохоронних органів.

Як повідомляє Українська правда, спікер ГУР МО Андрій Юсов розповів про те, що за фактом отруєння співробітників відомства і дружини Буданова йде внутрішне розслідування.

"За фактом отруєння співробітників військової розвідки і дружини керівника української спецслужби Кирила Буданова Маріанни розпочато і триває внутрішнє розслідування. Відповідно до статті 47, частин 3 і 4 статті 24 Закону України "Про розвідку", статті 5 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність", статей 5 і 6 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", зазначені інциденти розслідує підрозділ власної безпеки ГУР МО України", - сказав Юсов. відео дня

За його словами, розслідує справу управління власної безпеки ГУР, оскільки було отруєння співробітників розвідки або членів їхніх сімей.

Андрій Юсов підкреслив, що після вивчення всіх обставин буде ухвалено рішення про підключення інших правоохоронних органів із метою проведення досудового розслідування.

Дружину Буданова отруїли

Дружину Буданова отруїли, вона в лікарні, повідомили 28 листопада ЗМІ з посиланням на свої джерела. Журналісти писали, що, за попередньою інформацією, дружину глави ГУР отруїли важкими металами.

Ексглава СЗР Валерій Кондратюк розповів, хто і навіщо отруїв дружину Буданова. За його словами, главі ГУР мстився особисто Путін. Причиною тому є приниження, з яким зіткнувся Путін через операції військової розвідки України.

Дружину Буданова отруїли, зокрема, миш'яком і ртуттю, розповіли журналістам джерела в ГУР. За словами Андрія Юсова, Маріанна Буданова проходить лікування.

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