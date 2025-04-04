Дружина Буданова таємно вилітала до США на лікування після отруєння - ЗМІ

Буданова одужала після лікування 2023 року, але наприкінці 2024 року знову серйозно захворіла.

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Дружина Буданова таємно вилітала до США на лікування / колаж: Главред, фото: pexels.com, elle.ua, скріншот: відео Youtube

Коротко:

Буданова одужала після лікування у 2023 році

Але наприкінці 2024 року знову серйозно захворіла

Американська журналістка, яка висвітлює війну в Україні, Кеті Лівінгстон повідомила, що дружина глави Головного управління розвідки Маріанна Буданова в грудні 2024 року виїжджала до США для лікування наслідків хімічного отруєння. Про це Кеті Лівінгстон із посиланням на кілька джерел написала в соцмережі Х.

За її інформацією, Буданову непомітно вивозили до США в грудні 2024 року через півтора року після її отруєння миш'яком і ртуттю.

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Буданова одужала після лікування 2023 року, але наприкінці 2024 року знову серйозно захворіла. За словами експертів, це звичайна картина за таких отруєнь.

Джерела повідомляють, що американські військові лікарі запросили її на лікування до США після того, як дізналися про погіршення стану. Як пише Лівінгстон, в Україні сучасне лікування отруєння важкими металами обмежене.

Журналістка також повідомила, що журналісти Bellingcat і Insider працюють над розслідуванням цього отруєння.

Що відомо про отруєння Маріанни Буданової

Нагадаємо, що в ГУР підтвердили замах на життя дружини Буданова. Маріанна Буданова дійсно була отруєна важкими металами. Андрій Юсов розповів, що дружина Буданова завершує курс лікування після отруєння.

Дружину Буданова і співробітників ГУР "отруїли через їжу". Маріанна Буданова пройшла перший етап лікування. При цьому отруєння важкими металами також виявили у кількох співробітників ГУР України.

Генерал-розвідник розкрив сценарій отруєння керівництва ГУР і дружини Буданова. Валерій Кондратюк прокоментував інформацію про отруєння керівників ГУР і дружини глави української військової розвідки.

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