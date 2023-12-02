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Хто причетний до отруєння дружини Буданова: у Зеленського назвали версію

Анна Ярославська
2 грудня 2023, 11:52
На території України діє велика мережа російських спецслужб, нагадав Михайло Подоляк.
Маріанна Буданова, Михайло Подоляк
Михайло Подоляк розповів, хто причетний до отруєння Маріанни Буданової / Колаж: Главред, фото: скріншот

До отруєння дружини керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанни причетна Росія. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, на території України діє велика мережа російських спецслужб.

"Будемо об'єктивними з точки зору того, що Росія, на жаль, 30 років мала "відчинені двері" з Україною. Активно відпрацьовувала не лише інформаційний, політичний або культурний простір в Україні, а також формувала ті чи інші агентські мережі", - сказав Подоляк в інтерв'ю 24 каналу.

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Він додав, що СБУ періодично знаходить і заарештовує агентів країни-агресора РФ на території України.

"Певна низка агентів з великою глибиною легендування все ще перебуває на території України. Чи мають вони доступ до чогось, чи можуть вони якісь ексцеси здійснювати? Так, можуть. Тому маємо розуміти: війна йде скрізь, навіть у Києві. Чи всі в зоні ризику? Так. Чи потрібно бути обережним? Безумовно. Чи потрібно про це говорити? Так, тому що це справедлива інформація, щоб ми відчували, що війна нікуди не зникла", - підкреслив політик.

За словами Подоляка, РФ хоче посіяти панічні настрої в Україні.

"Росія хоче отримати тут максимальне збільшення панічних настроїв, тому що це буде додатковим навантаженням. Збільшуватиметься відсоток розчарованих людей, які ще й налякані. Психологічна тактика Росії ясна. Наша з вами тактика – розуміти, що ми перебуваємо в стані війни", — резюмував радник глави ОП.

Отруєння дружини Буданова і співробітників ГУР

28 листопада стало відомо, що дружину голови Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли. Джерела в ГУР підтвердили це і розповіли, що в її організмі знайшли миш'як і ртуть.

Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що зараз Маріанна Буданова проходить курс лікування. Стан дружини Кирила Буданова задовільний - скоро її повинні виписати, адже курс лікування добігає кінця.

Справа про отруєння співробітників Головного управління розвідки Міноборони України та дружини керівника відомства Маріанни Буданової розслідують у самій військовій розвідці. В рамках розслідування буде ухвалюватися рішення щодо підключення інших правоохоронних органів.

Ексглава української зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк розповів, що Служба зовнішньої розвідки України отримала неспростовні докази того, що за отруєнням дружини керівника ГУР Маріанни Буданової стоять російські силовики.

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ГУР Михайло Подоляк новини України Кирило Буданов
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