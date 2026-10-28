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Суперечка з Віткоффом на переговорах у США: Буданов виступив із заявою

Юрій Берендій
28 жовтня 2026, 11:45
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Буданов спростував повідомлення про деталі переговорів і заявив про інформаційні атаки. Глава ОП наголосив, що головна мета України - стійкий мир.

Буданов спростував інформацію ЗМІ про суперечку з Віткоффом
Буданов спростував інформацію ЗМІ про суперечку з Віткоффом / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Ключові тези:

  • Буданов заперечив інформацію про деталі переговорів
  • Глава ОП заявив про інформаційні атаки на переговорний процес
  • Le Monde повідомило про пропозицію відновити транзит енергоносіїв РФ

Керівник Офісу президента Кирило Буданов спростував повідомлення медіа про нібито суперечку із спецпредставником США Стівом Віткоффом і заявив про інформаційні атаки на мирний процес. Він наголосив, що Україна продовжує працювати над досягненням стійкого миру. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі РБК-Україна.

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"Щодо, начебто інсайдів про деталі спілкування - інформація не відповідає дійсності, такого просто не було. Зараз ми спостерігаємо інформаційні атаки на переговорний процес. Важливо зберігати холодний розум і пам'ятати про нашу ключову мету - стійкий мир для України. Робимо все для цього", - заявив Буданов.

Суперечка з Віткоффом на переговорах у США: Буданов виступив із заявою
Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Що передувало заяві Буданова

За інформацією французького видання Le Monde, представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час зустрічі з українською делегацією 9 жовтня обговорювали можливе відновлення транзиту російських нафти й газу до Європи. Ідею розглядали в межах економічної співпраці після завершення війни.

Переговори відбулися в гольф-клубі Шелл-Бей у Галландейл-Біч. За даними видання, американська сторона представила концепцію регіонального плану процвітання за участю України, Європи та Росії. Одним із можливих елементів плану було відновлення роботи трубопроводів для постачання російських енергоносіїв через українську територію.

Вашингтон аргументував пропозицію економічною вигодою для учасників: Україна отримувала б доходи від транзиту, а європейські споживачі - дешевші енергоресурси.

За версією Le Monde, пропозиція викликала заперечення з боку Буданова, який побачив у ній ризик посилення залежності України від Росії. Французьке видання описало його реакцію на зустрічі так: "Кирило Буданов ледве стримує гнів".

Свою позицію щодо розвитку України глава ОП висловив коротко: "Наша модель – не Білорусь, а Польща!" - відповів Буданов.

Після цього зустріч перервали. За даними видання, Буданов зателефонував президенту Володимиру Зеленському, який порадив йому не демонструвати емоцій.

Після відновлення розмови учасники перейшли до інших економічних питань, зокрема можливих домовленостей щодо російського дизельного пального. Віткофф і Кушнер розглядали економічну співпрацю з Росією як один з інструментів для завершення війни.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Українська делегація, за інформацією Le Monde, побоювалася, що зближення Вашингтона й Москви може відбуватися коштом українських інтересів. Особливе занепокоєння викликала можливість повернення російських нафти й газу на європейський ринок ще до завершення війни.

Путін висунув максималістські вимоги до України: що вимагає Кремль

Російський диктатор Володимир Путін повторив максималістські вимоги Кремля щодо України під час розмов із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Москва наполягає на зміні політики НАТО та визнанні територіальних захоплень, а її цілі можуть виходити далеко за межі Донбасу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою аналітиків, Кремль використовує тезу про так звані першопричини війни, щоб просувати давні політичні та військові цілі. Їх реалізація загрожувала б не лише Україні, а й безпеці європейських держав.

"Фактично це означало б надання Росії впливу на рішення Альянсу і обмеження права європейських держав самостійно обирати союзи й гарантії безпеки", - йдеться у звіті ISW.

Окремою вимогою Путіна залишається врахування так званих реалій на місцях під час укладання мирної угоди. Аналітики вважають, що за цією формулою Москва приховує прагнення домогтися визнання окупованих українських територій російськими.

Джерело, близьке до Кремля, також вказує на відсутність у Москви намірів відмовлятися від планів захоплення всього Донбасу. Водночас у ISW застерігають, що територіальні претензії Росії можуть бути значно ширшими.

"Путін неодноразово окреслював вимоги Росії, які виходять далеко за межі Українського фортечного поясу та Донецької області та можуть включати всю територію України", - підсумували в ISW.

Український
Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Українська сторона хоче прискорити і змінити порядок денний мирних переговорів. Україна планує залучити європейців до тристоронніх переговорів з Росією та США. Зустріч орієнтовно запланована на період після проміжних виборів до Конгресу США, приблизно з 10 листопада, і Москва станом на 25 жовтня остаточно не підтвердила зміну дати.

Президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з Володимиром Путіним. Вони обговорили припинення війни та дипломатичні кроки для досягнення миру. Контакт відбувся 27 жовтня за погодженням з Україною і був пов'язаний з майбутніми зустрічами в Абу-Дабі.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість зняття санкцій із Російського фонду прямих інвестицій. ЗМІ повідомляли, що США можуть зняти санкції з РФПІ в межах переговорів про постачання дизельного пального. РФПІ очолює Кирило Дмитрієв, фонд вклав мільярди доларів у російські компанії, і проти нього були запроваджені санкції після початку повномасштабного вторгнення 2022 року.

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Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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