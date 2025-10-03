Коли в жовтні потрібно переводити стрілки годинника: з'явилося актуальне уточнення

Україна залишається серед приблизно 70 країн світу, де двічі на рік відбувається переведення годинників.

Переведення годинників відбудеться в ніч з 25 на 26 жовтня

Переведення годинників відбудеться в ніч із 25 на 26 жовтня

У Європі немає єдиної думки щодо переведення годинників на літній і зимовий час

У 2025 році Україна знову переходить на зимовий час, згідно з постановою Кабінету Міністрів №509 від 13 травня 1996 року. "Главред" розповідає, у який день і куди потрібно переводити стрілки годинника.

Переведення годинників відбудеться в ніч з останньої суботи жовтня на неділю, тобто з 25 на 26 жовтня. Для цього о 4.00 стрілки годинника необхідно перевести на одну годину назад. На сучасних гаджетах це відбувається автоматично.

У липні 2024 року Верховна Рада підтримала в другому читанні закон, що передбачає скасування переведення годинників на літній час. 21 серпня закон направили на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Автором проєкту закону став нинішній спікер українського парламенту Руслан Стефанчук. Він подав його 2020 року, коли був віцеспікером. Тоді документ ухвалили в першому читанні, голосування було на початку березня 2021 року - за кілька тижнів до переходу на літній час, але загалом закон не проголосували і повернули на доопрацювання та повторне друге читання. Стефанчук повернувся до ідеї скасувати переведення і залишитися жити за зимовим, за його словами, природним для України часом, після того як став новим головою Ради.

24 вересня 2024 року ЗМІ повідомили, що Зеленський не збирається підписувати закон.

До слова, Україна залишається серед приблизно 70 країн світу, де двічі на рік відбувається переведення годинників. Водночас у понад 120 державах такої практики не дотримуються. Найчастіше це пояснюється географічним розташуванням - зокрема, країни поблизу екватора не мають суттєвих сезонних коливань світлового дня.

У Європі немає єдиної думки щодо переведення годинників на літній і зимовий час. Так, 2024 року група євродепутатів звернулася до Урсули фон дер Ляєн, щоб виконати вимоги громадян і скасувати перехід двічі на рік.

Навіщо переводять годинники?

Україна, як і інші республіки СРСР, з 1981 року почала переводити годинники, прагнучи заощадити електроенергію і подовжити світловий день.

На початку 1990-х країна намагалася відмовитися від сезонної зміни часу, проте вже 1992 року переведення годинників було відновлено відповідно до загальноєвропейського порядку обчислення часу.

У 1996 році український уряд затвердив постанову, що регулює процес переведення стрілок, якою жителі країни користуються і донині.

Хоча сезонна зміна часу дійсно сприяє деякій економії електроенергії в побуті та на підприємствах, цей ефект незначний. Водночас перехід на літній і зимовий час негативно позначається на здоров'ї людей, спричиняючи порушення сну, погіршення самопочуття і зниження працездатності через вимушену перебудову біологічних ритмів.

