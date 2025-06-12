Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Переможниця шоу "Холостяк-13" зробила пластичну операцію - деталі

Анна Підгорна
12 червня 2025, 20:19
313
Інна Бєлєнь розповіла про шлях, який привів її у відділення пластичної хірургії.
Інна Белень
Інна Бєлєнь новини - переможниця Холостяка розповіла про операцію / колаж: Главред, фото: Telegram-канал Інни Белень

Читайте більше:

  • Яку операцію зробила Інна Бєлєнь
  • Чому вона вирішила змінити своє тіло

Українська блогерка і переможниця романтичного реаліті-шоу Холостяк-13 Інна Бєлєнь зважилася лягти під ніж хірурга. Вона зробила підтяжку грудей, про яку давно мріяла.

Бєлєнь у своєму блозі в Instagram зазначила, що це було зважене рішення: вона любить і цінує своє тіло, але низка обставин змусила її задуматися про зміни. Зокрема в дитинстві в Інни був кіфосколіоз, через який її грудна клітка розвивалася асиметрично. Їй доводилося носити корсет із металевими вставками, ходити на болючі масажі та електростимуляцію м'язів, щоб виправити це.

відео дня

Однак проблеми Бєлєнь на цьому не закінчилися. У підлітковому віці через стрес, гормональний збій і перший інтимний досвід вона різко набрала 10 кілограмів. Зайвої ваги вона позбулася швидко, але пишні форми втратили свою пружність.

Інна Белень
Інна Бєлєнь новини - переможниця Холостяка розповіла про операцію / instagram.com/innka_belen
Інна Белень
Інна Бєлєнь новини - переможниця Холостяка розповіла про операцію / instagram.com/innka_belen

Інна Бєлєнь зазначила, що мріяла про форми, які будуть виглядати привабливо і без спідньої білизни, тому зважилася на корекцію. "Коли втрачаєш 10 кг, то з пишних і підтягнутих грудей виходить форма, яку вже не дуже хочеться бачити без бюстгальтера… Груди не лише втратили форму, а й стали асиметричні. Різниця — майже розмір. Обожнюю своє тіло, але ні спортом, ні харчуванням груди не підтягнеш, на жаль. А я хочу ходити без бюстгальтера. Я хочу гуляти по квартирі голою і кайфувати від свого тіла. Тому було вирішено зробити операцію", - поділилася блогерка.

Інна Белень
Інна Бєлєнь новини - переможниця Холостяка розповіла про операцію / instagram.com/innka_belen
Інна Белень
Інна Бєлєнь новини - переможниця Холостяка розповіла про операцію / instagram.com/innka_belen
Інна Белень
Інна Бєлєнь новини - переможниця Холостяка розповіла про операцію / instagram.com/innka_belen

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про стан Наді Дорофєєвої після недавньої госпіталізації. Українська співачка зазначила, що через стрес у неї утворилася низка проблем із фізичним і ментальним здоров'ям.

Також наречений Лесі Нікітюк, український військовий Дмитро Бабчук, показав кумедний подарунок від ведучої, який він сприйняв, незважаючи на комічність, як ознаку справжнього кохання.

Читайте також:

Що за реаліті-шоу "Холостяк"?

"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Розчарований Росією та Україною": Трамп зробив різку заяву

"Розчарований Росією та Україною": Трамп зробив різку заяву

20:49Світ
ЗСУ відштовхують окупантів на Сумщині: Зеленський розповів про успіхи

ЗСУ відштовхують окупантів на Сумщині: Зеленський розповів про успіхи

19:59Фронт
Влупить +1 градус та литимуть грозові дощі: Україну атакує холодний шторм

Влупить +1 градус та литимуть грозові дощі: Україну атакує холодний шторм

19:27Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 12 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Всесвіт готує випробування: на 3 знаків зодіаку чекають серйозні зміни

Всесвіт готує випробування: на 3 знаків зодіаку чекають серйозні зміни

Китайський гороскоп на завтра 13 червня: Тиграм - важкі часи, Зміям - суперечки

Китайський гороскоп на завтра 13 червня: Тиграм - важкі часи, Зміям - суперечки

Температура впаде до +8 градусів: стала відома дата сильного похолодання

Температура впаде до +8 градусів: стала відома дата сильного похолодання

Полунична повня дарує новий початок: доля яких 2 знаків зміниться назавжди

Полунична повня дарує новий початок: доля яких 2 знаків зміниться назавжди

Останні новини

21:25

Нова площадка для запуску "Шахедів": ЗМІ розкрили подробиці місця розташування

21:15

Маловідомий факт: хто був найбагатшим українцем в історії УкраїниВідео

20:49

"Розчарований Росією та Україною": Трамп зробив різку заяву

20:26

Україна може зупинити наступ РФ на фронті: ексспівробітник СБУ назвав умову

20:19

G7 готує потужний удар по нафтових доходах РФ: ЗМІ розкрили, що задумали лідери

Росія приречена на поразку і розпад, Україна ніколи не повернеться в орбіту Москви – НовакРосія приречена на поразку і розпад, Україна ніколи не повернеться в орбіту Москви – Новак
20:19

Переможниця шоу "Холостяк-13" зробила пластичну операцію - деталі

19:59

"Війна продовжиться": ексглава МЗС назвав спосіб змусити Путіна припинити вогоньВідео

19:59

ЗСУ відштовхують окупантів на Сумщині: Зеленський розповів про успіхи

19:35

Феномен української музики: як одна пісня змінила правила гри в СРСРВідео

Реклама
19:27

Влупить +1 градус та литимуть грозові дощі: Україну атакує холодний шторм

19:21

Зеленський заявив про початок нового етапу війни РФ проти України - що змінилось

19:04

"Гріха немає": священник пояснив, чи дійсна сповідь без причастяВідео

19:01

"Мені соромно, що я боявся": Melovin переніс операцію

19:00

Захоплення лівобережжя України в 2026 році: чи дійдуть російські війська до ДніпраПогляд

18:56

Будете виглядати стильно навіть на пенсії: 6 помилок, які додають вікуВідео

18:38

Мирної угоди між Україною та РФ не буде: Волкер дав сумний прогноз

18:31

Продовження, на яке чекали: стартували зйомки 2 сезону "Прикордонників"

18:31

Різниця в десятки разів: скільки заробляють військові в Україні та США, порівнянняВідео

18:12

Важливе селище захопили: DeepState заявили про просування ворога на Харківщині

18:05

"Неприємно": Сибіга розкритикував "деякі країни" за привітання до дня Росії

Реклама
17:47

Україні передадуть нові Iris-T: Зеленський розкрив деталі плану і назвав терміниВідео

17:40

Олімпійська стрибунка Ірина Геращенко вперше стала мамою

17:33

Втратите благополуччя: що не можна робити 13 червня, прикмети

17:19

Напрямок на Київ: в ОП прокоментували просування окупантів на Сумщині

17:13

В Німеччині поставили остаточну крапку в питанні передачі ракет Taurus УкраїніВідео

17:04

Сніг влітку, робота під час масованих обстрілів і суперзірки в кадрі: у Києві завершили знімання різдвяної казки "Вартові Різдва"

17:01

Українці все більше переходять на користування готівкою: яка причина

16:50

Як змусити РФ припинити вогонь: Зеленський розкрив головну загрозу для Кремля

16:33

Пломбір і ковбасу по 2.20 вкрали: чому культові радянські продукти зовсім не з СРСРВідео

16:28

Що буде, якщо впасти в могилу: неочікувана відповідь патологоанатома

16:24

У Трампа порівняли Зеленського з Лінкольном і звернулись із важливим закликом

16:13

Курс євро вперше в історії перевищив рівень 48 грн: НБУ оголосив новий курс валют

15:53

"Те, що нам дійсно потрібно": які рішення щодо України приймуть на саміті НАТОВідео

15:45

Тривожний сигнал: що робити якщо гниють і в'януть кабачки

15:43

Підготовка плану щодо закінчення війни: у Трампа зробили важливу заяву

15:35

Де 3 відмінності між кошенятами: треба їх знайти за 10 секунд

15:29

Хто залишиться взагалі без пенсії і соцдопомоги: які категорії українців в зоні ризику

15:19

"Я незламний": перші кадри емоційних розмов захисників з ріднимиФото

15:18

"Спочатку він був у Києві": який український винахід привласнили росіяниВідео

15:16

Війська РФ підійшли близько до Сум і можуть спробувати взяти місто в напівоточення - Ступак

Реклама
15:02

Важка операція вклала Мурата Налчаджиоглу на лікарняне ліжко - деталі

14:47

Військові звернулися до Порошенка, щоб той не піарився на фортифікаціях: "ще за розкрадену "стіну" не відсидів"

14:39

Україна та РФ провели новий обмін полоненими - кого повернули додомуФото

14:34

Зупинилося серце: помер військовий, який 2 роки тому повернувся з полону

14:27

РФ накинула око на Одесу: в ВМС розповіли, чи є загроза висадки десанту

13:51

"Жирна ціль": в ЦПД назвали особливості ураженого заводу біля МосквиВідео

13:45

В 200 гривень не вкластись: в Україні стрімко дорожчає популярне м'ясо

13:39

Втрати РФ найбільші з часів Другої світової: у Британії розкрили рекордні цифриВідео

13:34

П'ятниця 13 червня: що можна і не можна робити цього дня

13:24

Ціна підскочила на 17,6%: які важливі продукти різко подорожчали в Україні

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим Галкін
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти