Переможниця шоу "Холостяк-13" зробила пластичну операцію - деталі

Інна Бєлєнь розповіла про шлях, який привів її у відділення пластичної хірургії.

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Інна Бєлєнь новини - переможниця Холостяка розповіла про операцію / колаж: Главред, фото: Telegram-канал Інни Белень

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Яку операцію зробила Інна Бєлєнь

Чому вона вирішила змінити своє тіло

Українська блогерка і переможниця романтичного реаліті-шоу Холостяк-13 Інна Бєлєнь зважилася лягти під ніж хірурга. Вона зробила підтяжку грудей, про яку давно мріяла.

Бєлєнь у своєму блозі в Instagram зазначила, що це було зважене рішення: вона любить і цінує своє тіло, але низка обставин змусила її задуматися про зміни. Зокрема в дитинстві в Інни був кіфосколіоз, через який її грудна клітка розвивалася асиметрично. Їй доводилося носити корсет із металевими вставками, ходити на болючі масажі та електростимуляцію м'язів, щоб виправити це.

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Однак проблеми Бєлєнь на цьому не закінчилися. У підлітковому віці через стрес, гормональний збій і перший інтимний досвід вона різко набрала 10 кілограмів. Зайвої ваги вона позбулася швидко, але пишні форми втратили свою пружність.

Інна Бєлєнь новини - переможниця Холостяка розповіла про операцію / instagram.com/innka_belen

Інна Бєлєнь новини - переможниця Холостяка розповіла про операцію / instagram.com/innka_belen

Інна Бєлєнь зазначила, що мріяла про форми, які будуть виглядати привабливо і без спідньої білизни, тому зважилася на корекцію. "Коли втрачаєш 10 кг, то з пишних і підтягнутих грудей виходить форма, яку вже не дуже хочеться бачити без бюстгальтера… Груди не лише втратили форму, а й стали асиметричні. Різниця — майже розмір. Обожнюю своє тіло, але ні спортом, ні харчуванням груди не підтягнеш, на жаль. А я хочу ходити без бюстгальтера. Я хочу гуляти по квартирі голою і кайфувати від свого тіла. Тому було вирішено зробити операцію", - поділилася блогерка.

Інна Бєлєнь новини - переможниця Холостяка розповіла про операцію / instagram.com/innka_belen

Інна Бєлєнь новини - переможниця Холостяка розповіла про операцію / instagram.com/innka_belen

Інна Бєлєнь новини - переможниця Холостяка розповіла про операцію / instagram.com/innka_belen

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