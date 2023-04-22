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Довели: водій шкільного автобуса вирішив провчити галасливих дітей, але поплатився

Сергій Кущ
22 квітня 2023, 11:08 оновлено 22 квітня, 11:08
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Чоловік спочатку словами намагався заспокоїти школярів, нот його терпець урвався.
Водій вирішив провчити дітей, але втратив роботу
Водій вирішив провчити дітей, але втратив роботу / скріншот з відео

У США водій шкільного автобуса вирішив жорстко провчити учнів, які шуміли і не сиділи на своїх місцях.

61-річний Брайан Фіцджеральд спочатку словами намагався заспокоїти школярів, але потім не витримав і вдарив по гальмах, пише nypost.

"Ви, діти, повинні бути на своїх місцях", - заявив водій своїм маленьким пасажирам, а потім додав: "хочете побачити, наскільки це небезпечно?".

відео дня

Потім Фіцджеральд натиснув на гальма. На опублікованих кадрах видно, що діти злякалися, а деякі з них вдарилися об сидіння.

Діти злякалися
Діти злякалися і поскаржилися батькам / скріншот з відео

"Ви зрозуміли? Ось чому ви повинні бути на своєму місці, повернутися і сісти правильно", - заявив водій.

В результаті кілька дітей отримали легкі травми. Їхні батьки поскаржилися на водія і чоловіка відсторонили від роботи.

Раніше ми повідомляли про те, що дивна жінка спершу переслідувала чоловіка з 2-річною дитиною і просила, щоб він дав потримати хлопчика на руках. Після почутої відмови, вона почала вимагати, щоб батько дав їй свою дитину, а пізніше і зовсім почала виривати хлопчика з рук і кричати, що у неї вкрали дитину.

Також ми розповідали про те, що жінка навмисно труїла свого чоловіка. Вона час від часу підливала йому в чай засоби для очищення каналізації. В результаті у нього з'явилася виразка шлунка, гастрит і езофагіт. Чоловік зловив дружину завдяки камерам, які він встановив на кухні.

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