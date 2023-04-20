Вирішення цих загадок може стати справжнім викликом для вашого розуму і допомогти розвинути логічне мислення і креативність.

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5 шкільних загадок, які ставлять у глухий кут навіть найрозумніших дорослих / flickr.com (Scott Schiller, Valeria C★Preisler)

Як показує досвід, дитячі загадки можуть бути не менш складними, ніж математичні задачі і логічні головоломки для дорослих. Деякі з них можуть навіть поставити в глухий кут найрозумніших людей.

Ось п'ять шкільних загадок, які можуть стати справжнім випробуванням для вашого інтелекту:

Три лікарі кажуть, що Максим їх брат. Максим каже, що у нього немає братів. Хто бреше?

Кожна з п'яти сестер зайнята справою. Перша читає книгу, друга готує, третя грає в шахи, а четверта займається пранням. Що робить п'ята?

В сумі вік батька і сина – 66 років. Вік батька - вік сина навпаки. Скільки їм років? (три варіанти відповіді)

Ви - пілот літака, що летить з Лондона до Берліна з двома пересадками в Празі. Яке Ваше прізвище?

Двоє чоловіків грають у шахи. Вони зіграли п'ять партій. Кожен виграв по три. Як це можливо?

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Відповіді на ці загадки можуть виявитися несподіваними і часом навіть шокуючими.

У Саші є три сестри, і вони лікарі. Грає в шахи. 51 і 15, 42 і 24, 60 і 6. Ваше прізвище. Вони не грали один проти одного.

Вирішення цих загадок може стати справжнім викликом для вашого розуму і допомогти розвинути логічне мислення і креативність.

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