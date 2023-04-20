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Жив з опікунами: стала відома особа підлітка з Маріуполя, якого "всиновила" Львова-Бєлова

Альона Вороніна
20 квітня 2023, 09:18 оновлено 20 квітня, 09:21
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Російські окупанти вивезли підлітка в РФ і заявили, нібито його "покинули українські опікуни".
Мария Львова-Белова, Мариуполь
Стала відома особа підлітка з Маріуполя, якого "всиновила" Львова-Бєлова/ сайт Кремля, скрін

Уповноважена з прав дітей країни-агресорки Росії Марія Львова-Бєлова незаконно "всиновила" 17-річного підлітка зі зруйнованого російськими окупантами Маріуполя. Журналістам вдалося встановити особу неповнолітнього, якого російські окупанти незаконно вивезли з України на територію РФ – його звати Пилип Головня.

Рідня матір хлопця померла у червні 2017 року, коли йому було 11 років. Після цього він проживав з колишнім чоловіком матері Сергієм Головнею та його дружиною Іриною Калаталовою, які були його опікунами. Про це дізналися журналісти проєкту "Схеми" ("Радіо Свобода").

Після "всиновлення" підлітка Льововою-Бєловою російські пропагандисти стверджували, нібито дитину вигнали на вулицю самі опікуни. Мовляв, вони викинули його речі та документи і заявили, що "тепер кожен сам за себе". Проте родичі підлітка та його вчителька впевнені, що це брехня.

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Брат вітчима хлопчика Віталій Головня, з яким поспілкувалися журналісти, зазначає, що Пилип – підліток з характером, проте в сім’ї завжди були добрі стосунки і ніхто не міг вигнати його на вулицю.

"Сергій не міг його вигнати, посваритися трохи могли, звичайно. Більше того, він мав дружину Іру, яка до Пилипа ставилася дуже добре", – розповів він.

Вчителька Пилипа, яка попросила не називати її ім’я, наголосила, що опікуни сумлінно виконували свої обов'язки. Вони завжди приходили до школи за потреби і ходили на батьківські збори, а Пилип завжди з’являвся у школі доглянутим, нагодованим та добре одягненим.

Подросток из Мариуполя Филипп Головня, которого
Підліток з Маріуполя Пилип Головня, якого "всиновила" Львова-Белова/ скрін

Журналісти також спробувати зв’язатися з самими опікунами, проте їхні телефони були вимкнені.

Будинок у Маріуполі, де сім’я проживала до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зараз напівзруйнований.

Дом, в котором жила семья подростка, сейчас полуразрушен оккупантами
Будинок, у якому жила сім'я підлітка, зараз напівзруйнований окупантами/ скрін

Журналісти "Схем" дізналися, що представники російського МНС вивезли Пилипа Головню до окупованого Донецька навесні 2022 року. Підліток якийсь час міг перебувати у колишній обласній лікарні ім. Вишневського. Як свідчать отримані розслідувачами документи, хлопця могли до 27 травня 2022 року тримати у так званому дитячому соціальному центрі в Донецьку, а далі вивезли до країни-агресорки Росії.

Після так званого "всиновлення" Пилип став десятою дитиною у сім’ї уповноваженої з прав дітей в РФ Марії Львової-Бєлової – до цього у неї було п’ятеро власних дітей та четверо всиновлених. У вересні 2022 року український підліток отримав паспорт громадянина країни-окупанта РФ.

"Всиновлення" українського підлітка омбудсменом РФ

Російський дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова у жовтні 2022 року зізналася, що "усиновила" хлопчика, якого окупанти викрали у Маріуполі на Донеччині. Тоді вона сама повідомила про це у соцмережах, цинічно зазначивши, нібито країна-агресорка Росія намагається "забезпечити майбутнє" дітей Донбасу.

При цьому омбудсменка визнала, що російські загарбники продовжують вивозити українських дітей з тимчасово окупованих територій до Росії під приводом "кращого майбутнього для них".

17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

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