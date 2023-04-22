"Всі думають, що я жартую": жінка вийшла заміж за чоловіка з цікавим прізвищем

Виявилося, що у жінки після весілля тепер ім'я та прізвище пишеться і звучить повністю ідентично.

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Жінці не вірять в те, яку вона взяла прізвище після весілля / ua.depositphotos.com

Жінка зустріла чоловіка і шалено покохала його. Пара захотіла зміцнити свої стосунки узами шлюбу і узаконити їх. Однак знайомі жінки тепер не вірять в те, що поєднання її нового прізвища та імені є справжнім. Про це повідомляє Mirror.

Виявляється, жінку звуть Бейлі і вона зустріла чоловіка, прізвище якого було Бейлі. Тепер її всі звуть Бейлі Бейлі.

"Це пишеться точно так само. Це неможливо придумати. Мене звуть Бейлі. Прізвище мого чоловіка - Бейлі. Отже, у 2020 році, коли ми одружилися, я стала Бейлі Бейлі", - каже жінка.

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Її нітрохи не бентежить таке поєднання, навпаки, їй здається це навіть забавним. Жінка стверджує, що ніколи не хотіла б залишати своє дівоче прізвище, попри те, що вона їй дійсно подобається. Але вона навіть не хотіла брати подвійне прізвище.

Вся річ у тому, що вона вважає правильним брати собі прізвище чоловіка, коли виходиш заміж, щоб у всій новоствореної сім'ї і дітей були однакові прізвища.

"Я знаю, що це традиційний спосіб робити щось, але я завжди цього хотіла. Ніколи б не подумала, що це буде хтось з прізвищем Бейлі. Просто так вийшло, що вона пишеться точно так же, тому я взяла її. Я подумала, що це круто, це унікально. Я стала єдиним цілим зі своїм чоловіком і хотіла, щоб у нас були однакові прізвища. У нашої дочки таке ж прізвище", - зізналася Бейлі.

Вона акцентувала на тому, що все вийшло саме так, як вона хотіла.

Нагадаємо, Главред повідомляв про те, що начальниця звільнила тренера з гімнастики через те, що у жінки було погане самопочуття. Її позбавили роботи прямо в той момент, коли вона була у відділенні невідкладної допомоги. Потім жінка вирішила помститися начальниці і в підсумку її бізнес розвалився.

Також ми розповідали про те, що жінка дала своїй новонародженій дитині дивне ім'я - Зациан. Все сталося в той момент, коли її брат грав в гру про покемонів і запропонував дати дитині ім'я одного з персонажів.

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