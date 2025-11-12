Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Гороскоп

Мають рідкісний дар: народжені в ці три місяці, несуть світло навіть у темні часи

Віталій Кірсанов
12 листопада 2025, 21:24
30
Народжені в ці три місяці несуть світло туди, де панує темрява, перетворюючи біль на силу і допомагаючи іншим не просто вижити, а розквітнути.
Народжені в ці три місяці, несуть світло
Народжені в ці три місяці несуть світло / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Народжені в серпні
  • Народжені в жовтні
  • Народжені в грудні

Коли настає темрява, саме ці люди здатні осяяти шлях внутрішнім сяйвом. Їхня енергія не просто тепла - вона очищає і пробуджує. Будь-які випробування перетворюються для них на можливість стати мудрішими і сильнішими, а труднощі лише відточують характер. Про це пише Главред із посиланням на журнал Parade.

Астрологія і нумерологія стверджують, що представники трьох місяців народження мають особливу здатність наповнювати оточення цілющою енергією. Вони несуть світло туди, де панує темрява, перетворюючи біль на силу і допомагаючи іншим не просто вижити, а розквітнути.

відео дня

Серпень

Ті, в кого місяць народження серпень, здатні зігріти навіть холодні серця. Їхня присутність подібна до сонячного променя, що пробивається крізь хмари. Леви і Діви, що з'явилися на світ у цьому місяці, поєднують щедрість, доброту і силу духу. Вони вміють відкрито проявляти почуття і надихати інших своїм щирим світлом. У їхньому характері є особлива легкість - вони сміються, коли іншим важко, і нагадують, що радість не потребує приводу. Їхня енергія немов очищає простір навколо, повертаючи надію та віру в краще. Вони вміють перетворювати буденність на свято і наповнювати життя барвами навіть у сірі дні.

Жовтень

Люди, народжені в жовтні, мають рідкісний дар - вони бачать у кожній людині її справжню красу. Їхня природна чарівність і тонке чуття роблять їх привабливими і мудрими співрозмовниками. Терези і Скорпіони цього місяця вміють створювати атмосферу довіри, де навіть складні розмови стають легкими. Вони не бояться показувати почуття і здатні надихнути на зміни однією лише присутністю. Їхнє світло м'яке, але таке, що проникає глибоко - воно допомагає іншим приймати себе без осуду і рухатися вперед без страху. Вони немов уміють перетворювати хаос на гармонію, а сумніви - на впевненість.

Грудень

Грудень приносить у світ людей, у яких поєднуються сила духу і внутрішня теплота. Вони стійкі, витривалі й не втрачають віру навіть тоді, коли життя ставить перед ними суворі випробування. Стрільці та Козероги, народжені в цей місяць, несуть у собі філософський вогонь, здатний зігрівати інших. Їхня мудрість проста і глибока водночас - вони вміють бачити сенс у кожному досвіді й ділитися цим з оточуючими. Такі люди надихають на зростання, спонукають до дії та вчать не боятися змін. Вони нагадають, що навіть у найхолодніші часи світло надії не гасне, якщо продовжувати йти вперед.

Читайте також:

Що варто враховувати читачеві

Цей матеріал - ознайомчого характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення і твердження не можна перевірити або підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

астрологічний прогноз нумерологія нумеролог
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Наступ РФ на Запоріжжі: в DeepState розповіли про прорив ворога та нові загрози

Наступ РФ на Запоріжжі: в DeepState розповіли про прорив ворога та нові загрози

21:25Фронт
"Збільшити ціну": Сибіга з Рубіо вигадали, як змусити Путіна припинити війну

"Збільшити ціну": Сибіга з Рубіо вигадали, як змусити Путіна припинити війну

21:08Війна
Налетить справжній шторм і литимуть дощі: оголошено штормове попередження

Налетить справжній шторм і литимуть дощі: оголошено штормове попередження

20:35Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Коли закінчиться війна в Україні: відомий волонтер приголомшив прогнозом

Коли закінчиться війна в Україні: відомий волонтер приголомшив прогнозом

Гороскоп Таро на завтра 13 листопада: Ракам - час для себе, Левам - більше зусиль

Гороскоп Таро на завтра 13 листопада: Ракам - час для себе, Левам - більше зусиль

Два знаки зодіаку на порозі важливих змін у житті: хто зробить доленосний вибір

Два знаки зодіаку на порозі важливих змін у житті: хто зробить доленосний вибір

ЗСУ відступають: РФ почала наступ на новому напрямку, чи є загроза обвалу фронту

ЗСУ відступають: РФ почала наступ на новому напрямку, чи є загроза обвалу фронту

Удари ракетами Фламінго по росіянах - Сирський зробив гучну заяву про фронт

Удари ракетами Фламінго по росіянах - Сирський зробив гучну заяву про фронт

Останні новини

21:29

Буде в кожному будинку у 2026: тренди дизайну інтер'єрів

21:25

Наступ РФ на Запоріжжі: в DeepState розповіли про прорив ворога та нові загрози

21:24

Мають рідкісний дар: народжені в ці три місяці, несуть світло навіть у темні часи

21:08

"Збільшити ціну": Сибіга з Рубіо вигадали, як змусити Путіна припинити війну

21:02

Нереальний подарунок: донька подарувала 65-річній матері шикарне перетворення

Ціни на хліб, м’ясо та овочі: Пендзин – про те, на скільки подорожчають продукти до нового рокуЦіни на хліб, м’ясо та овочі: Пендзин – про те, на скільки подорожчають продукти до нового року
20:59

Не тільки з "автоматом": які авто не можна заводити "з штовхача"

20:35

Налетить справжній шторм і литимуть дощі: оголошено штормове попередження

20:27

Одна з областей вже п'ять днів від'єднана від енергосистеми України - що відомо

20:02

Збірна Франції ставить амбітну ціль: що задумав Дешам у матчі з Україною

Реклама
19:52

Роксолана насправді не Лісовська: яким було справжнє прізвище дружини Сулеймана

19:48

Alyona Alyona зізналася, чому не виступає з Jerry Heil після "Євробачення"

19:19

Чи є старість хворобою — вчені поставили крапку в питанні

19:10

Яка найбільша мрія росіян та ПутінаПогляд

19:03

Так смачно "Шубу" ви ще не готували: розкішна закуска, яка здивує гостей

18:50

"Ворог має чітке завдання": експерт розкрив, куди йдуть окупанти на Запоріжжі

18:47

Хто контролює Покровськ та чи перебувають ЗСУ в оточенні - Сирський зробив заяву

18:44

"Був радий": відомий артист розповів, де служить після мобілізації

18:39

Продукт першої необхідності дорожчатиме щомісяця - прогноз економіста

18:23

У Києві відбулася магічна гала-прем’єра фільму "Вартові Різдва" — зірки, диво і справжнє свято

17:59

До 12 годин без світла: зʼявилися нові графіки відключень на 13 листопада

Реклама
17:51

ФІДЕ подала скаргу на російського шахіста через смерть гросмейстера зі США

17:38

Папа Римський - кіноман: Понтифік Лев XIV назвав 4 улюблені фільмиВідео

17:34

ЗСУ відступають: РФ почала наступ на новому напрямку, чи є загроза обвалу фронту

17:25

Україна припинила мирні переговори з РФ: в МЗС розповіли, хто у цьому винен

17:23

Як Міндічу вдалося перетнути кордон: в ДПСУ зробили заяву

17:19

Після вимоги Зеленського: міністерка енергетики Гринчук подала у відставку

17:14

Ближній бій у Покровську: українські бійці показали зачистку росіян у місті

16:40

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках із дівчиною з блокнотом за 71 с

16:33

Як легко знайти дорогу брендову річ на секонд-хенді: блогерка поділилася секретом

16:21

Валюта раптово "полетіла" вверх: в Україні курс долара та євро помітно змінилися

16:01

"У такому віці": Алла Пугачова прийняла несподіване рішення

16:01

На шахті "Інгульська" сталася аварія: доля двох гірників невідома

15:56

Є важливі результати: Зеленський назвав втрати РФ від санкцій

15:52

Ви відчуєте свою силу: три знаки зодіаку виходять із тіні

15:51

Звичайна вода не впорається: як швидко видалити пташиний послід з авто

15:51

Зеленський анонсував відставки в уряді на фоні корупційного скандалу - кого звільнятьВідео

15:47

Вдічі дешевша та смачніша, ніж магазинна: перевірений рецепт засоленої риби

15:38

Чи подорожчає популярна крупа найближчим часом: економіст сказав, до чого готуватися

15:31

Куди поділася модель Алла Костромічова: що про неї відомо

15:26

Деякі українці можуть достроково вийти на пенсію та отримати пільги: кого стосується

Реклама
15:00

Після ураження позицій: ЗСУ відступили на Запорізькому напрямку, деталі

14:45

Чому губки для миття посуду різного кольору: про це мало хто знаєВідео

14:30

Як утеплити вікна, щоб не дуло взимку: знайдено дешевий спосіб

14:25

Ціни на АЗС вгору: українців попередили про здорожчання пального

14:16

Учасницю "Холостяка" підловили у весільній сукні біля РАЦСу — деталі

14:14

До кінця року яйця можуть стати розкішшю: чи злетить ціна до 100 гривень

14:05

Чому в хрущовках немає балконів на першому поверсі: три логічні пояснення

13:53

Із рекордної дистанції: ЗСУ на Leopard знищили танк РФ на відстані понад 5 км

13:49

Зосередили 170 тисяч військових: РФ хоче захопити важливу агломерацію до 21 листопада

13:48

Чому 13 листопада не можна починати важливі справи: яке церковне свято

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти