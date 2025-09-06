Чому 7 вересня не можна робити важливі покупки: яке церковне свято

Коротко:
У неділю, 7 вересня, віряни святкують день пам'яті святого мученика Созонта. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 7 вересня
Про дитинство і юність Созонта відомо мало. Він прийняв християнство і жив праведним життям, допомагаючи бідним і хворим. За імператора Декія почалися масові гоніння на християн. Созонт відмовився принести жертву язичницьким богам і відкрито сповідував віру в Христа. За це його піддали тортурам і врешті-решт стратили. Його вважають покровителем тих, хто страждає вірою.
Що не можна робити 7 вересня
- Забороняється займатися важкою фізичною працею - цей день краще присвятити роздумам.
- Уникайте конфліктів і сварок - вони можуть завдати неприємностей.
- Не можна робити важливі покупки - день для цього несприятливий.
Народні прикмети і традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- вранці роса і туман - чекайте на теплу і ясну погоду;
- сильний західний вітер - до дощу або зміни погоди;
- північний вітер - найближчими днями буде похолодання;
- на світанку червоне небо до сонячного дня.
У народі 7 вересня називалося Созонтів день. Іноді день пов'язували з прикметами осені, тому іноді називали "днем осінніх заморозків" або "днем прохолодної роси".
Іменини 7 вересня
Які завтра іменини: Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Степан.
Талісманом людини, народженої 7 вересня, є гірський кришталь. Камінь, що наповнює дім світлом і гармонією. Століттями його вважали уособленням сонячного тепла і життєвої енергії, що приносить у дім позитив і спокій.
