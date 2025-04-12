"Не я б'ю - верба б'є": що потрібно освятити в церкві на Вербну неділю

Перед Вербною неділею віряни мають позбутися старої освяченої верби.

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Що потрібно освятити в церкві на Вербну неділю / оллаж: Главред, фото: УНІАН

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Яке церковне свято 13 квітня

Народні традиції та прикмети цього дня

Що не можна робити 13 квітня

За церковним календарем 13 квітня церква вшановує Вхід Господній в Єрусалим. У народі цей день називається Вербною неділею. Також відзначають день священномученика Артемона, пресвітера Лаодикійського, мучениці Фомаїди Єгипетської. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 13 квітня

Вхід Господній в Єрусалим - важлива подія, описана в Євангелії. Ісус Христос в'їхав до Єрусалима на ослі. Люди вітали його і встеляли йому дорогу пальмовим гіллям. В Єрусалимі на честь цієї події є вулиця, яка називається Пальмовою.

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Священномученик Артемон жив у III столітті в місті Лаодикія в Сирії. Святий постригся в ченці і 40 років прослужив у храмі, а потім був висвячений на пресвітера. Потім святий Артемон ще 33 роки служив церкві, проповідуючи і навертаючи до віри язичників. Старцем святого схопили язичники й усікли мечем.

Мучениця Фомаїда жила біля міста Александрія і з дитинства любила Святе Письмо. Дівчиною вона вийшла заміж за християнина. Була усічена мечем чоловіком, який хотів спокусити святу. Мощі святої було перенесено до Константинополя в жіночий монастир.

Народні традиції та прикмети цього дня

У народі Вербну неділю ще називали Цвітною неділею. Це остання неділя Великого посту. Цього дня святять гілки верби, господині зберігають їх доти, доки не почнуть виганяти в поле корів.

За традицією саме вранці у Вербну неділю потрібно піти до церкви, щоб освятити вербові гілочки. Після Божої служби люди зазвичай повертаються додому і легенько б'ють вербою всіх родичів. Зокрема, тих, хто проспав богослужіння. Існують навіть певні слова, які потрібно говорити під час такої цікавої традиції: "Не я б'ю - верба б'є. Через тиждень Великдень. Недалеко червоне яєчко".

Також після цього варто принести вербові гілочки до хати та зберігати їх біля ікон. Так, наші пращури вірили, що зможуть захистити свою родину від лиха та нещастя.

Важливо зазначити, що в багатьох храмах освячення верби можуть проводити в суботу ввечері, 12 квітня, напередодні Вербниці. У зв'язку з цим більше людей зможуть долучитися до цієї традиції.

Перед Вербною неділею віряни мають позбутися старої освяченої верби. Однак далеко не всі християни знають, що робити з торішніми гілками. Хтось зберігає їх удома, біля ікон, протягом року. Водночас дехто навіть думає викинути вербові гілки, але цього категорично не можна робити.

Вірянам варто взяти стару освячену вербу та спалити її в лісі. Утім, попіл варто забрати із собою і залишити його під будь-яким деревом або розвіяти за вітром. Що цікаво, у давнину пращури підпалювали вербові гілочки у своїй оселі, бо хотіли очистити свої домівки від негативної енергії.

До Вербної неділі збереглися тисячолітні прикмети:

якщо у Вербну неділю сонячно, то скоро прийде літо;

дощ віщує багатий урожай;

вітри віщують мінливу погоду протягом усього літа;

теплий день обіцяє багато фруктів влітку.

Повернувшись із церкви, слід було висадити кілька гілочок верби на городі. Також гілки розкидали на полях для гарного врожаю.

У Вербну неділю господині складали рибне меню, адже на честь величності свята церковні канони дозволяють їсти рибу.

Що не можна робити 13 квітня

Не можна у Вербну неділю не піти до церкви, вважалося, що вербу мав освятити "і старі, і малі". Також заборонено:

працювати в городі чи полі, бо нічого не вродить;

не можна їсти продукти тваринного походження, адже ще триває піст;

не можна голосно розважатися;

сваритися і злитися;

шити, вишивати, прати та прибирати.

В останню неділю перед Великоднем слід бути добрим, допомагати тому, хто просить, подавати милостиню і ладнати зі своїми близькими.

Іменини та день ангела 13 квітня

Завтра, 13 квітня, свій день ангела та іменини відзначають чоловіки з ім'ям Артем. Ім'я походить із давньогрецької мови і означає "неушкоджений".

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