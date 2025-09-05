Чому 6 вересня не можна залишати дім неприбраним: яке церковне свято

6 вересня не можна позичати гроші - разом із ними можна віддати своє щастя.

6 вересня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 6 вересня

Що не можна робити 6 вересня

Народні прикмети і традиції

У суботу, 6 вересня, віряни вшановують пам'ять святого мученика Євдоксія. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 6 вересня

Євдоксій був воїном у римському війську і походив із Каппадокії (територія сучасної Туреччини). Він вирізнявся високим становищем, відвагою і повагою серед товаришів по службі. Однак, коли почалися переслідування християн за імператора Діоклетіана та його співправителів, Євдоксій не приховав своєї віри.

Він відкрито заявив, що є християнином і закликав інших воїнів не служити ідолам. Його сміливість вразила багатьох, і частина воїнів, надихнувшись прикладом, теж приєдналася до сповідання Христа.

Євдоксія та його дружину Василису, а також друзів-мучеників Зенона, Макарія та ще кількох одновірців було заарештовано. Їм погрожували стратою, якщо вони не відмовляться від християнства. Однак усі залишилися вірними Христу.

Євдоксій мужньо витримав тортури. Його стратили приблизно 311 року, відтягнувши голову мечем. Разом із ним постраждало кілька десятків воїнів-християн, серед яких найвідоміші Зенон і Макарій.

Що не можна робити 6 вересня

Не можна позичати гроші - разом із ними можна віддати своє щастя.

Не слід кричати на дітей - цього дня слова мають особливу силу.

Забороняється залишати будинок неприбраним - безлад притягує біди і сварки.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

тихий, безвітряний день - до спокійної осені;

сонце яскраво світить - чекайте на теплу осінь;

іде дощ - осінь буде мокра і затяжна;

листя почало активно жовтіти - осінь прийде рано і буде холодною;

ясний і зоряний вечір - до сухої осені.

У народі 6 вересня носило назву Євтихій Тиховий. Бо вірили, що цього дня потрібно поводитися тихо, уникати сварок і галасу, інакше "спокій" може покинути дім.

Іменини 6 вересня

Які завтра іменини: Андрій, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло.

Талісманом людини, народженої 6 вересня, є смарагд. Дорогоцінний камінь, відомий людству ще з глибокої давнини. Особливу прихильність до нього виявляла цариця Клеопатра. З давніх часів смарагд вважали уособленням справедливості та моральної чистоти.

