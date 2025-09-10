Чому 11 вересня не можна користуватися гострими предметам: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
У четвер, 11 вересня, віряни святкують день пам'яті святої преподобної Теодори Олександрійської. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 11 вересня
Теодора Олександрійська була заміжньою жінкою з Олександрії, яка оступилася в молоді роки, згрішивши проти подружньої вірності. Коли Теодора усвідомила тяжкість свого падіння, вирішила покинути світське життя. Вона переодяглася в чоловічий одяг і прийшла в монастир. Була прийнята в братію під ім'ям Феодор. У монастирі жінка вела суворе життя. Одного разу грішниця звинуватила "отця Феодора" в перелюбстві з нею. Теодора не виправдовувалася і не розкрила свою таємницю. Вона виховувала дитину, яку йому підкинула, переживала всі презирства і приниження з честю. Лише після смерті брати зрозуміли, що Феодор був жінкою. Ченці були вражені її смиренням.
Що не можна робити 11 вересня
- Не слід користуватися гострими предметами - це принесе біди в родину.
- Не можна відмовляти в допомозі - на вас чекає така ж доля.
- Забороняється сваритися, злословити - це день тиші.
Народні прикмети і традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- дощ цього дня - чекайте на дощову осінь і мокру зиму;
- вранці сильний туман - найближчим часом будуть ясні дні;
- сонячна погода - до сухої і довгої осені;
- рясна роса - чекайте на ранній сніг;
- сильний вітер - взимку буде багато хуртовин.
У народі 11 вересня називалося Федорин день. Через те, що Теодора все життя спокутувала гріх і несла тягар смирення, у народній традиції цей день часто вважали "днем спокути" і намагалися не сваритися, не брати участі в гуляннях, а більше молитися.
Іменини 11 вересня
Які завтра іменини: Віктор, Герман, Дмитро, Карп, Лев, Микола, Роман, Сергій.
Талісманом людини, народженої 11 вересня, є цитрин. З найдавніших часів цьому каменю приписували силу захисного талісмана: лимон уособлював добробут, щасливу долю і життєву радість.
