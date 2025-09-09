Чому 10 вересня не можна шити і різати гострим ножем: яке церковне свято

10 вересня не можна обмовляти і пліткувати - вважалося, що зло обернеться проти самої людини.

https://glavred.net/holidays/pochemu-10-sentyabrya-nelzya-shit-i-rezat-ostrym-nozhom-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10696523.html Посилання скопійоване

10 вересня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 10 вересня

Що не можна робити 10 вересня

Народні прикмети і традиції

У середу, 10 вересня, віряни святкують день пам'яті святих мучениць Мінодори, Мітродори і Німфодори. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 10 вересня

Мучениці народилися в місті Віфінія і з юності любили Господа. Тому вирішили присвятити своє життя молитві та служінню. А щоб уникнути спокус, сестри відійшли в усамітнення на горі Карпейській. Там вони жили аскетично. Це привернуло увагу язичників. І правитель Віфінії Фронтон наказав привести до нього дівчат і закликав їх принести пожертвування ідолам. Але вони відмовилися. Мінодору (старшу) першою піддали тортурам. Її били і катували розпеченим залізом, але вона все мужньо витерпіла і віддала душу Господу. Митродора викликали за кілька днів, її так само жорстоко мучили, але й вона залишалася непохитною у своїй вірі. Молодшу Німфодору катували найбільше, адже вона бачила муки сестер, а тому молилася дуже ревно.

відео дня

Що не можна робити 10 вересня

Не можна обмовляти, пліткувати - вважалося, що зло обернеться проти самої людини.

Не слід шити і різати гострим ножем - можна накликати на себе хвороби, "попсувавши" долю.

Не варто починати нові справи, пов'язані з ризиком - це день сприятливий для молитви.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

ясний і теплий день - до довгої і сухої осені;

туман швидко розсіявся - чекайте дощу;

вранці низько стелиться туман - до погожої та спокійної осені;

літає дуже багато павутини - до затяжної та сухої осені;

листя починає жовтіти раніше, ніж зазвичай - чекайте на швидку і сувору зиму.

У народі 10 вересня носило назву Мінодорів день. У народних звичаях цей день вважався важливим для спостереження за погодою, передбачення осені та початку збору врожаю.

Іменини 10 вересня

Які завтра іменини: Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна.

Талісманом людини, народженої 10 вересня, є жадеїт. З давніх-давен із цього каменю створювали різноманітні прикраси та обереги. Століттями вважалося, що жадеїт має цілющі властивості: він допомагає зміцнити нирки і нормалізує кров'яний тиск.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред