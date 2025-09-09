Чому 10 вересня не можна шити і різати гострим ножем: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 10 вересня
- Що не можна робити 10 вересня
- Народні прикмети і традиції
У середу, 10 вересня, віряни святкують день пам'яті святих мучениць Мінодори, Мітродори і Німфодори. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 10 вересня
Мучениці народилися в місті Віфінія і з юності любили Господа. Тому вирішили присвятити своє життя молитві та служінню. А щоб уникнути спокус, сестри відійшли в усамітнення на горі Карпейській. Там вони жили аскетично. Це привернуло увагу язичників. І правитель Віфінії Фронтон наказав привести до нього дівчат і закликав їх принести пожертвування ідолам. Але вони відмовилися. Мінодору (старшу) першою піддали тортурам. Її били і катували розпеченим залізом, але вона все мужньо витерпіла і віддала душу Господу. Митродора викликали за кілька днів, її так само жорстоко мучили, але й вона залишалася непохитною у своїй вірі. Молодшу Німфодору катували найбільше, адже вона бачила муки сестер, а тому молилася дуже ревно.
Що не можна робити 10 вересня
Не можна обмовляти, пліткувати - вважалося, що зло обернеться проти самої людини.
Не слід шити і різати гострим ножем - можна накликати на себе хвороби, "попсувавши" долю.
Не варто починати нові справи, пов'язані з ризиком - це день сприятливий для молитви.
Народні прикмети і традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- ясний і теплий день - до довгої і сухої осені;
- туман швидко розсіявся - чекайте дощу;
- вранці низько стелиться туман - до погожої та спокійної осені;
- літає дуже багато павутини - до затяжної та сухої осені;
- листя починає жовтіти раніше, ніж зазвичай - чекайте на швидку і сувору зиму.
У народі 10 вересня носило назву Мінодорів день. У народних звичаях цей день вважався важливим для спостереження за погодою, передбачення осені та початку збору врожаю.
Іменини 10 вересня
Які завтра іменини: Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна.
Талісманом людини, народженої 10 вересня, є жадеїт. З давніх-давен із цього каменю створювали різноманітні прикраси та обереги. Століттями вважалося, що жадеїт має цілющі властивості: він допомагає зміцнити нирки і нормалізує кров'яний тиск.
Вам може бути цікаво:
- Православний календар на вересень 2025: коли потрібно йти до церкви
- "Не я б'ю - верба б'є": що потрібно освятити в церкві на Вербну неділю
- Радониця і батьківські суботи: дати всіх поминальних днів у 2025 році
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред