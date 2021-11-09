Вакцина або природний імунітет: вчені з'ясували, що ефективніше

Як утворюються антитіла після коронавірусу / Getty

Вчені з Монреальського університету встановили, що у людей, які перенесли коронавірус у легкій формі, після вакцинації подвоюється рівень антитіл, повідомляє Newswise.

За результатами дослідження, які були опубліковані в журналі Scientific Reports, було встановлено, що у багатьох літніх людей, які перенесли COVID-19 на початку пандемії досі зберігається імунітет, який добре захищає проти навіть від штаму Дельта.

Так як більшість досліджень присвячено оцінці рівня антитіл у вакцинованих і перехворіли на COVID у середній і важкій формах, канадські фахівці зосередилися на порівнянні імунного захисту у трьох груп: ті, хто перехворіли в легкій або безсимптомній формі, вакциновані і ті, хто перехворіли в легкій формі і потім вакцинованих.

Відзначається, що дослідження почалося в 2020 році. У лікарні університету Лаваль вчені обстежили 32 дорослих канадця, у яких два-три тижні тому діагностували коронавірус в легкій формі.

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Потім протягом року спостерігали у них зміни рівня антитіл у міру появи нових штамів коронавірусу. За цей час деякі пацієнти пройшли вакцинацію.

Дані порівнювали з контрольною групою не хворіли COVID-19.

Результати показали, що у вакцинованих Pfizer BioNTech або AstraZeneca, рівень антитіл був значно вищим, ніж у інфікованих людей, а серед перехворілих високі титри довше зберігалися у літніх.

"У всіх, хто був інфікований, вироблялися антитіла, але у літніх людей їх було більше, ніж у дорослих у віці до 50 років. Через 16 тижнів після постановки діагнозу антитіла все ще були присутні в їх кровотоці", – заявив один із керівників дослідження, професор хімічного факультету Жан-Франсуа Массон.

В одному випадку у перехворілого раніше чоловіка після інфекції не було антитіл проти варіанту Дельта, а після вакцинації вони виробилися.

Коронавірус в Україні:

Станом на ранок понеділка, 8 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 13 068 жителів країни. У тому числі захворіли 790 дітей і 145 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 532 осіб; летальних випадків - 473; одужали 8 200 осіб.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували в Одеській( 1558), Харківській (1179), Дніпропетровській (1032), Львівській (827) і Миколаївській (812) областях.