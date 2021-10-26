Інфекціоніст пояснила, кому точно знадобиться третя доза COVID-вакцини

Голубовська висловилася про третю дозу вакцини від коронавірусу / УНІАН

Бустерна (третя) доза вакцини від коронавірусу потрібна не всім. Її слід колоти людям з імунодефіцитом – слабкою виробленням антитіл. При цьому молодим людям таке щеплення може завдати швидше шкоду, ніж захистити.

Такою інформацією поділилася провідний інфекціоніст України Ольга Голубовська. І пояснила, що нежить – це не імунодефіцит. Як правило, у організму проявляється слабке вироблення антитіл при наявності онкологічного або іншого тяжкого захворювання.

"Я згодна в принципі з міжнародними організаціями, які кажуть, що її (бустерну дозу, – ред.) потрібно вводити особам з імунодефіцитними станами. Тільки у нас імунодефіцит приклеюють до всіх на світі. Часто нежить – ой, у мене імунодефіцит. Ні, це не імунодефіцит. Імунодефіцит - це, зокрема, в онкохворих тощо. У них слабо йде вироблення антитіл як правило", – пояснила інфекціоніст в ефірі телеканалу"Україна 24".

Що стосується молоді – за словами Голубовської, існують авторитетні статті, згідно з якими бустерне щеплення протипоказане молодим людям і швидше завдасть шкоди, ніж захистить від пандемії. Тому на сьогодні про бустери у нас тільки для груп ризику обговорюється

Навіщо потрібні додаткові дози

Фармкомпанії Pfizer і BioNTech почали досліджувати можливість введення третьої дози вакцини ще в лютому, аби краще зрозуміти імунну відповідь проти нових варіантів вірусу.

Про можливість вводити ще одну дозу вакцини говорили в іншій американській компанії – Moderna. Згідно з новими дослідженнями, третя доза вакцини викликає надійну відповідь антитіл проти небезпечного штаму коронавірусу Дельта.

Раніше в МОЗ розповіли, кому саме та за яких умов вводитимуть третю дозу вакцини від COVID-19.