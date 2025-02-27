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Ворог заходить із західного напрямку: у ЗСУ попередили про нову тактику РФ

Олексій Тесля
27 лютого 2025, 16:25
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РФ намагається прорватися в Покровськ із західного напрямку, проте спроби зазнають невдачі.
Покровськ, атаки, ЗСУ
Росіяни штурмують Покровськ / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Головне:

  • Спостерігається певна тенденція виснаження росіян
  • Ворог намагається прорватися в Покровськ із західного напрямку

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів про ситуацію навколо Покровська Донецької області.

Окупанти РФ намагаються прорватися в Покровськ із західного напрямку, проте їхні спроби зазнають невдачі, розповів він в ефірі "Радіо Свобода".

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Український офіцер при цьому відзначає ефективну роботу операторів дронів ЗСУ, які забезпечили надійний захист міста.

Він звернув увагу на те, що попри наявність у росіян потужного угруповання на Новопавлівському напрямку, яке могло б посилити атаки, їм не вдалося досягти значного успіху.

"Спостерігається певна тенденція виснаження росіян. Я не кажу, що українці мають якесь друге, третє, сто п'ятисоте дихання... Але в росіян дійсно почало спостерігатися певне фізичне, моральне, матеріальне виснаження. Це є, це помітно", - додав Трегубов.

Ворог заходить із західного напрямку: у ЗСУ попередили про нову тактику РФ
/ Главред

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили наступ ворога під Константинополем. Триває пошук і знищення живої сили противника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відбили у ворога важливе село на Покровському напрямку. Відстань від населеного пункту до Дніпропетровської області - 4,6 кілометра.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики моніторингового каналу DeepState заявили, що російська армія окупувала селище в Донецькій області, а також просунулася в районі двох населених пунктів, розташованих у Донецькій і Харківській областях.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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