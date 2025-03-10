Окупанти тиснуть: ЗСУ попередили про загрозу для великого міста на Харківщині

Що повідомили в ЗСУ:
- Українським військовим вдалося відтіснити ворога
- Перекидання ворогом техніки на правий берег Осколу небезпечне для ЗСУ
- Окупанти втрачають у штурмах багато сил та засобів
На Куп'янському напрямку окупаційні війська країни-агресорки Росії намагаються повністю захопити лівий берег річки Оскіл, однак їхні плани руйнують українські військові.
ТСН пише, що заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич повідомив про невелику успішну операцію ЗСУ тактичного характеру, для покращення положення наших військ в районі Дворічної.
На цій ділянці фронту окупанти намагаються зводити переправи через річку Оскіл, тож українські оборонці працюють над тим, щоб противник не досяг бажаного, а також знищують логістику РФ.
"Якщо буде перекинута техніка на правий берег, це буде дуже велика небезпека - і для Куп’янська, і для Великого Бурлака. Ворог просочується туди живою силою, там десь пів тисячі їх перебуває. Вони гинуть, звісно, без підтримки своїх механізованих підрозділів, але вони нові й нові там пливуть, переправляються", - наголосив військовий.
Ситуація на Харківщині - останні новини
Нагадаємо, у лютому 2025 року Главред писав, що російській окупаційній армії вдалося просунутися в районі Куп'янська на Харківщині. В той же час на інших напрямках ворог зберігав військову присутність, проте не просувався.
Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська намагаються закріпитися в районі Дворічної на Харківщині, однак українські Сили оборони успішно вибивають їх із цього напрямку.
Напередодні також, за даними DeepState, в районі населеного пункту Тополі Харківської області зафіксували просування російських військ. Противник там, по суті, зміг утворити ще один невеликий плацдарм на правому березі річки Оскіл.
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Хто такий Олесь Маляревич?
Олесь Маляревич - депутат Київської міської ради 8 скликання, у 2022 році під час повномасштабного вторгнення росії приєднався до складу 92 ОМБР ЗСУ, молодший сержант роти ударних БПЛА та артилерійської розвідки.
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