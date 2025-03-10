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ЗСУ зірвали наступ РФ із бронетехнікою: ситуація біля Покровська змінилася

Анна Косик
10 березня 2025, 11:02
179
Окупаційні війська РФ намагалися прорватися у бойові порядки українського угруповання, однак зазнали невдачі.
ВСУ, покровское направление
Окупанти не можуть досягти бажаної мети на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: 21 ОМБр, скрін з DeepState

Що повідомили військові:

  • Ворог продовжує наступальні дії на Покровському напрямку
  • У напрямку Котлярівки окупанти застосували під час штурму бронетехніку
  • ЗСУ знищили колону РФ і завдали ворогу втрат

Армія країни-агресорки Росії веде наступальні дії на Покровському напрямку в районі населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Новоолександрівка, Надіївка, Преображенка, Андріївка, Даченське, Котлине та Улакла.

Як повідомили 10 березня в ОСУВ "Хортиця", окрім цього окупаційні війська у напрямку Котлярівки застосували для атаки українських військових 11 одиниць бронетехніки.

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ЗСУ зірвали наступ РФ із бронетехнікою: ситуація біля Покровська змінилася
Покровськ / Інфографіка: Главред

Таким чином ворог намагався реалізувати завдання із виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також переміщення та інфільтрації у бойові порядки ЗСУ.

"Ворожу колону бронетехніки виявлено було завчасно, нанесено вогневе ураження. Противник поніс втрати, поставленої мети не досяг", - йдеться у повідомленні.

В оперативно-стратегічному угрупованні військ додали, що ЗСУ наносять загарбникам значних втрат в живій силі та техніці.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що наприкінці лютого 2025 року окупанти РФ намагалися прорватися в Покровськ із західного напрямку, проте їхні спроби зазнали невдачі.

Раніше також військовий аналітик Олексій Гетьман розповідав, що контратаки Сил оборони України ламають плани російських окупантів щодо захоплення Покровська.

Також нещодавно стало відомо, що на Покровському напрямку Сили оборони України домоглися значних тактичних успіхів за кількома напрямками одночасно. За словами військово-політичного аналітика Дмитра Снєгирьова про це зокрема свідчить те, що під повний контроль ЗСУ взяли населений пункт Котлине.

Інші новини:

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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