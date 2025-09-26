ЗСУ розсікли угруповання РФ: Сирський повідомив, що ворог на Донеччині в пастці

Українські військові запобігли планам окупантів розтягнути фронт в Україні.

Окупанти не припиняють спроб досягти успіху в районі Добропілля / Колаж: Главред, фото: 43 ОМБр, t.me/osirskiy

Що сказав Сирський:

Ворога загнали в пастку на Покровському напрямку

Наступальну кампанію РФ зірвано

Спроби ворога прорватися на Добропільському напрямку безуспішні

Окупаційні війська країни-агресорки Росії опинилися у "мішку" на Добропільському напрямку. Про це під час зустрічі з представниками медіа заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, після важких боїв в напрямку міста Мирноград та в районі населеного пункту Новоекономічне, бойові дії поступово зміщувалися на північ. Таким чином росіяни змогли просунутися окремими групами на глибину від 12 до 20 кілометрів.

Добропілля / Інфографіка: Главред

Українські військові запобігли прориву ворога

Передбачаючи бажання окупаційної армії розширити фронт, Сили оборони перемістили низку військових частин, щоб розсікти угруповання ворога по бар’єрному рубежу - річці Казенний Торець.

"Таким чином ті підрозділи ворога, які просунулися в глибину, опинились у своєрідному "мішку". Одночасно ми закрили цей рубіж діями наших підрозділів Десантно-штурмових військ на зустрічних напрямках із півночі й півдня. Ворог опинився в пастці. Зараз фактично відбувається його знищення, - додав Сирський.

Російську наступальну кампанію зірвали по всьому фронту

Головнокомандувач зазначив, що росіяни планували окрім захоплення Покровської агломерації ще й створити буферну зону у Харківській і Сумській областях, вийти на кордони Донецької області та зайняти деякі території Запоріжжя, Дніпропетровщини та Херсонщини.

Однак плани окупантів провалилися, бо українські військові зірвали їх. Більше того - після успішних дій ЗСУ на Добропільському напрямку противник відмовився від планів наступати на Новопавлівському напрямку.

Зараз морська піхота РФ продовжує бойові дії на Добропільському напрямку і зазнає втрат. При цьому успіху не має.

Що про успіх ЗСУ в районі Добропілля повідомляли аналітики

Главред писав, що аналітики OSINT-проекту DeepState повідомляли про те, що Сили оборони України мають успіх на сході, відкинувши підрозділи армії країни-агресора РФ на Добропільському напрямку. ЗСУ потіснили противника біля населеного пункту Володимирівка.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, за інформацією керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, країна-агресор Росія знову перекидає зброю та солдатів на Покровський напрямок. Чергові переміщення фіксують з території Росії через Донецьк на фронт.

Раніше старший лейтенант Сил оборони України із позивним "Алекс" повідомляв, що росіяни намагаються проникнути до Покровська невеликими групами, щоб створити хаос у тилу.

Напередодні, як писав Главред, ДШВ оприлюднили відео окупанта, який розповів про жахливе становище окупантів на Покровському напрямку. За його словами, командування залишило без допомоги його групу на Покровському напрямку, після того як "кинуло на м'ясо".

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

