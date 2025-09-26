Десяток вантажівок та автобуси: РФ перекидає сили на 'гарячий' напрямок

Відомо, що переміщення окупантів відбувається через Донецьк.

Переміщення окупантів / колаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime

Головне:

Окупанти перекидають військових та озброєння з Росії

Вони прямують на Покровський напрямок

Зафіксовані вантажівки були без тактичних маркувань

Країна-агресор Росія знову перекидає зброю та солдатів на Покровський напрямок. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Фіксуємо чергові переміщення з території Росії через Донецьк на Покровський напрямок", - написав він. відео дня

За його словами, було зафіксовано не менше 10 вантажівок, автобуси, які їхали у супроводі легкових автомобілів.

Переміщення росіян / фото: t.me/andriyshTime

"Не менш 10 вантажівок з БК, автобуси з "живою силою" та супровід легкових зафіксовано нашими джерела на марші з Росії через Донецьк та в подальшому в напрямку Покровська", - каже Андрющенко.

Він зауважив, що вантажівки були без тактичних маркувань, але така тенденція фіксувалась ще раніше в Маріуполі.

Переміщення росіян / фото: t.me/andriyshTime

Керівник Центру вивчення окупації припустив, що маркування будуть нанесені пізніше по розподілу на лініях фронту.

Переміщення росіян / фото: t.me/andriyshTime

Пріоритети РФ на фронті

Військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов заявив, що пріоритетним завданням для росіян є захоплення всієї Донецької області.

Він вважає, що ворога цікавлять не територія регіону чи примарний "русский мир" з російськомовним населенням, а виключно контроль над корисними копалинами.

"Запеклі бої в Покровському районі були пов'язані, в першу чергу, з намаганнями росіян взяти під контроль родовища корисних копалин", - зауважив аналітик.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що окупанти розпочали активний наступ у напрямку Дніпропетровщини. Росіяни перекинули значну кількість нових резервів на Добропільський та Покровський напрямки. Наступ у бік Дніпропетровської області розвивається майже по всій лінії бойового зіткнення у цьому напрямку.

Аналітики Інституту вивчення війни говорили, що російська окупаційна армія продовжує обмежені наступальні операції на Херсонському напрямку, але не просувається вперед.

Водночас, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук повідомив, що країна-агресор Росія планувала масштабний наступ на Запоріжжі, але їй завадили удари по логістиці та дії українських підрозділів. Інтенсивність атак на цьому напрямку зараз помітно знизилась, хоча ризики нових штурмів зберігаються.

