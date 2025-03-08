Масовий прорив кордону на Сумщині: у РНБО розповіли про дії РФ

Ворог діє малими штурмовими групами – застосовує тактику ДРГ в Сумській області.

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ЦПД розкрив реальну ситуацію на кордоні / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот карти DeepState

Що відомо:

Масового прориву військ РФ на Сумщині не було

Ворог застосовує ДРГ

Сили оборони України ефективно знищують такі групи

Інформація про нібито масовий прорив російських військ через кордон у Сумській області не відовідає дійсності. Росіяни не проводять широкомасштабних операцій на цьому відрізку фронту. Про це повідомив Центр протидії дезінформації РНБО.

У мережі поширилися чутки про те, що окупанти здійснили масштабний прорив між населеними пунктами Новеньке та Журавка. Проте ці твердження не відповідають дійсності. За даними угруповання військ "Курськ", яке відповідає за оборону цього напрямку, масового прориву кордону на Сумщині не зафіксовано.

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Російські війська застосовують тактику диверсійно-розвідувальних груп. Окупанти діють малими штурмовими групами, чисельністю по кілька осіб, намагаючись закріпитися на українській території та створити осередки бойових дій.

"Сили оборони України ефективно знищують такі групи. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації", - наголосили у ЦПД.

Ситуація в Курській області - що відомо

Нагадаємо, українські прикордонники разом із Силами оборони зупинили ворожий штурм у Сумській області. Група з трьох окупантів перетнула кордон, але оператори БПЛА виявили противника, а мінометники завдали точного удару.

Також російська армія просунулася в Старій та Новій Сорочині Курської області, повідомляє DeepState. The Telegraph пише про загрозу оточення 10-тисячного угруповання ЗСУ під Суджею. Просування могло статися після припинення США обміну розвідданими з Україною.

Як повідомляв Главред, ситуація в Курській області загострилася, але українське командування не планує відводити війська. Окупанти намагаються перерізати дорогу Суджа – Суми, щоб створити оперативне оточення українських сил. Ширина плацдарму ЗСУ скоротилася до 11 км, а бої ускладнює лісиста місцевість і масове застосування дронів.

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Що відомо про Центр протидії дезінформації Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

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