У Слов'янську оголосили примусову евакуацію дітей – подробиці

Віталій Кірсанов
20 березня 2026, 17:20оновлено 20 березня, 17:54
Наказ передано на узгодження до Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів.
У Слов'янську оголосили примусову евакуацію дітей
У Слов'янську оголосили примусову евакуацію дітей

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін оголосив про примусову евакуацію дітейз окремих районів Слов'янська, найбільш вразливих до ворожих обстрілів. Про це написав Вадим Філашкін у своємуTelegram-каналі.

"Підписав наказ про проведення примусової евакуації дітей з окремих районів Слов'янська, найбільш вразливих до ворожих обстрілів", - повідомив Філашкін.

За словами голови Донецької ОВА, йдеться про: вулиці В'ячеслава Черновола, Миронівську, Карпатську, Шахтарську, Орденоносців, Лисичанську, Попова, Навську, Ростовську, Таганрозьку, Пирогова, Степову, Селезньовська, Широка, Великодня, Селянська, Лівобережна, Вербова, Макіївська, А. Солов’яненка, Г. Тимофєєва, Курортна, Сечева, Молдавська, Енергетиків, Подільська, Азовська, Б. Гринченка, Подільська; в'їзди В'ячеслава Черновола, Криничний; провулки Миронівський, Карпатський, Шахтарський, Янтарний, Г. Тимофєєва, Райгородський, Лівобережний, Широкий, А. Солов'яненко, Селянський.

Філашкін додав, що наказ передано на узгодження до Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення, утвореного Кабінетом Міністрів України.

"Зберегти життя - найважливіше. Тим більше - життя і здоров'я дітей, які не здатні самостійно приймати рішення і виїжджати. Бережіть себе і своїх близьких!", - резюмував голова Донецької ОВА.

Ситуація на фронті — останні новини за темою

Як писав Главред, перші хвилі анонсованого весняного наступу російських військ не дали результату — по всій ширині фронту близько 100 км ворог не зміг просунутися і зайняти нові позиції. Про це в ефірі Radio NV повідомив Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва.

Окупаційні війська РФ значно посилили тиск на сході України, намагаючись реалізувати новий план захоплення стратегічних центрів регіону. Російське командування визначило конкретні терміни для прориву оборони на Краматорському та Слов'янському напрямках.

Нагадаємо, що російські війська активізували наступальні дії на ділянці Родинське – Гуляйполе, однак за півтори доби зазнали значних втрат — понад 900 осіб. Незважаючи на це, за оцінками експертів, основні зусилля ворог може зосередити на іншому напрямку.

Про особу: Вадим Філашкін

Вадим Філашкін - український державний діяч, голова Донецької обласної державної адміністрації з 27 грудня 2023 року. У минулому - заступник начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області та заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

Буде мороз та литимуть дощі: неочікуваний прогноз погоди

США не дарма скасували санкції проти Росії: Андрусів розкрив задум Трампа

Тепер він співає пісні в косоворотці в Москві: відомий співак втік з України

"Зсередини починає руйнуватися": Пугачова стривожила своїм станом

Відключення світла стануть довшими та жорсткішими: коли та чому

Гороскоп Таро на квітень 2026 року: Ракам — свято, Левам — гроші, Дівам — зміни

Гороскоп Таро на квітень 2026: Терезам — завершення, Скорпіонам — прибуток, Стрільцям — перемога

