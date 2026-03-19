Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Ворог змінив тактику: експерт назвав два напрямки, де РФ концентрує сили

Руслан Іваненко
19 березня 2026, 19:32
Російські війська не змогли просунутися на фронті і зосереджують сили на двох ключових напрямках для нових атак.
Українські війська відслідковують дії противника / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скріншот

Коротко:

  • Весняний наступ росіян провалився, ворог не просунувся
  • Росіяни концентрують сили на Слов’янсько-Краматорському та Запорізько-Гуляйпільському напрямках
  • Втрати ворога зростають через дрони та артилерію ЗСУ

Перші хвилі анонсованого весняного наступу російських військ не дали результату – по всій ширині фронту близько 100 км ворог не зміг просунутися та зайняти нові позиції. Про це в ефірі Radio NV повідомив Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

"Але однозначно активізація бойових дій буде, можливі точкові просування ворога, бо він зберігає свій потенціал. Але весняно-літній наступ росіян зараз захлинається. І це позитивна тенденція для нас, особливо на фоні того, що наша армія на сьогодні має певні резерви", – наголосив він.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Концентрація сил на ключових напрямках

За словами експерта, тепер росіяни не можуть вести наступ по всій лінії фронту і зосереджують сили на двох ключових ділянках – пояс фортець (йдеться, ймовірно, про Слов’янсько-Краматорську агломерацію – ред.) та Запорізько-Гуляйпільську ділянку.

Жмайло додав, що у українських захисників раніше було більше дронів розвідників, але часто не вистачало ударних систем для знищення ворога.

"Зараз ситуація змінюється і це перші "ластівки" того, що є шанс зупинити піхотні просування росіян на землі", – зазначив він.

Проблеми російських КАБів та нові методи оборони

Експерт також звернув увагу на проблеми російських КАБів і застосування "Молній" та "Ланцетів". "Проте точність російських КАБів з минулого року впала приблизно наполовину, бо ми навчилися дешевими способами, зенітними дронами збивати їх розвідувальні дрони, які наводять КАБи на наші позиції", – пояснив Жмайло.

КАб / Інфографіка: Главред

За його словами, у ворога є кількісна перевага в безпілотниках, але ЗСУ переважають за якістю. Ворог має перевагу в дронах на оптоволокні, українські сили – у дронах-бомберах. Окрім того, росіяни створили копію українських "Вампірів" і активно тестують їх уздовж лінії фронту.

Втрати ворога та ефективність оборони ЗСУ

Жмайло повідомив, що останнім часом окупанти зазнають значних втрат. За даними офіцерів Генштабу ЗСУ, на артилерію припадає близько 40% уражень, 60% – на безпілотні системи та 2% – на мінування. Дрони ЗСУ завдають ворогу 54% смертельних уражень, решта – поранення.

"Після поранень у російських підрозділах виживає менше людей у порівнянні з Силами оборони – співвідношення коливається від 1 до 2 чи 1 до 3, бо рівень тактичної медицини й забезпечення у підрозділах РФ на декілька голів нижчий, ніж від української армії", – підсумував він.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Як писав Главред, на півдні України російська армія не знижує темпи бойових дій і продовжує активно нарощувати свої ресурси.

Крім того, російські війська активізували наступальні дії на ділянці Родинське – Гуляйполе, однак за півтори доби зазнали значних втрат — понад 900 осіб. Попри це, за оцінками експертів, основні зусилля ворог може зосередити на іншому напрямку.

Нагадаємо, що армія країни-агресорки РФ намагається взяти під свій контроль частину населених пунктів в Сумській області.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Жмайло

Дмитро Жмайло — український військово-політичний експерт, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці (УЦБС). Він активно коментує питання національної безпеки, оборонної політики та міжнародних відносин, зокрема в контексті війни Росії проти України. Жмайло є автором численних аналітичних статей та інтерв’ю, де висвітлює актуальні виклики для України та пропонує стратегічні підходи до їх вирішення.

У своїх публікаціях акцентує увагу на необхідності посилення обороноздатності України. Регулярно виступає в українських медіа, де аналізує поточну ситуацію на фронті, оцінює дії противника та надає прогнози щодо розвитку подій.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Народний Фронт новини України Фронт російський наступ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
20:27Україна
20:07Війна
20:06Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Останні новини

20:35

20:27

20:07

20:06

19:44

19:32

19:25

19:21

19:18

Реклама
19:10

19:09

18:47

18:41

18:32

18:31

18:30

18:21

18:16

17:59

17:58

Реклама
17:56

17:48

17:45

17:45

17:35

17:20

17:19

17:11

16:48

16:45

16:40

16:31

16:27

16:10

16:09

15:53

15:53

15:43

15:20

15:11

Реклама
15:10

14:59

14:57

14:56

14:52

14:13

14:11

14:08

14:05

14:02

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти