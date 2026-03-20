РФ встановила дедлайн та першу ціль: ЗСУ розкрили, які міста під прицілом Кремля

Російські війська шукають слабкі місця в обороні та намагаються закріпитися біля ключових позицій.

Окупанти РФ нарощують тиск на Сході

Коротко:

Окупаційні війська РФ посилили тиск на Схід України

Костянтинівку планують захопити до травня

Фронт наближається до Краматорська та Слов’янська

Окупаційні війська РФ значно посилили тиск на Сході України, намагаючись реалізувати новий план захоплення стратегічних центрів регіону. Російське командування визначило конкретні дедлайни для прориву оборони на Краматорському та Слов’янському напрямках.

"Я думаю, що в них це не вийде, попри ті ресурси, в тому числі людські, які вони підтягують", — зазначив Дмитро Запорожець, речник 11-го армійського корпусу ЗСУ, в коментарі "Суспільне". відео дня

Цілі ворога

Першою великою ціллю агресора стала Костянтинівка, яку вони прагнуть взяти під контроль до травня. Далі за графіком планується літній наступ із повномасштабними боями за Краматорськ та Слов’янськ протягом кількох місяців.

Для реалізації цього плану ворог активно залучає тактичну авіацію, а артилерійські обстріли стають дедалі інтенсивнішими.

Де точаться бої

За словами Запорожця, окупанти шукають слабкі місця в українській обороні, зокрема на Слов’янському напрямку, де намагаються закріпитися біля Кривої Луки та Закітного. З

апеклі бої тривають поблизу Федорівки Другої та Никифорівки, де ворог намагається використовувати житлову забудову для закріплення позицій.

Як діють ЗСУ

На Краматорському напрямку ЗСУ активно протидіє агресору, зокрема в районі Міньківки проводяться операції з вибиття окупантів. Водночас фронт наближається до великих міст: наразі відстань від лінії бойового зіткнення до Краматорська становить близько 40 кілометрів, що дозволяє ворогу вести артилерійські обстріли міської інфраструктури.

Які райони на Сході під загрозою нового наступу РФ – думка експерта За словами Петра Андрющенка, керівника Центру вивчення окупації, Росія активізує перекидання підрозділів на північ Донецької області. "Ворог намагається просуватися невеликими групами. Уже найближчими днями, коли погода стабілізується, можна очікувати спроби наступу в напрямку Часового Яру, Покровська та інших ділянок, зокрема на Сумщині", — пояснює експерт. Андрющенко підкреслює, що такі дії свідчать про прагнення ворога змінити тактичну обстановку та виявити слабкі місця в обороні українських військ.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Як писав Главред, перші хвилі анонсованого весняного наступу російських військ не дали результату – по всій ширині фронту близько 100 км ворог не зміг просунутися та зайняти нові позиції. Про це в ефірі Radio NV повідомив Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Крім того, на півдні України російська армія не знижує темпи бойових дій і продовжує активно нарощувати свої ресурси.

Нагадаємо, що російські війська активізували наступальні дії на ділянці Родинське – Гуляйполе, однак за півтори доби зазнали значних втрат — понад 900 осіб. Попри це, за оцінками експертів, основні зусилля ворог може зосередити на іншому напрямку.

Про джерело: 11-й армійський корпус ЗСУ 11-й армійський корпус — загальновійськове оперативно-тактичне з'єднання (об'єднання) у складі Збройних сил України. Був створений у 2016 році як Корпус резерву і складався з кадрованих з'єднань. Був стратегічним резервом Генерального штабу ЗС України. Із початком російського вторгнення 2022 року був розгорнутий за штатом військового часу. Хоча законодавчі умови розвитку корпусу резерву існували і раніше, значна організаційна робота в цьому напрямку розпочалась у 2014—2015 роках, після початку війни на сході України. Саме її учасники склали основу оперативного резерву генерального штабу. Wikipedia

