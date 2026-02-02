В Україні ввели 'білий список' Starlink: кому відключать термінали

Що повідомив Федоров:
- В Україні починає діяти "білий список" для терміналів Starlink
- Українці зможуть зареєструвати свої термінали через ЦНАП
- Для військових додаткової верифікації Starlink не потрібно
Уряд ухвалив постанову про впровадження "білого списку" для терміналів супутникового Starlink. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.
За його словами, незабаром в Україні будуть працювати лише перевірені й зареєстровані термінали. Усе інше буде відключено через необхідність обмежити використання Starlink армією країни-агресорки Росії.
"Російські дрони, оснащені терміналом, складно збити. Вони летять на низькій висоті, стійкі до РЕБ та керуються оператором у режимі реального часу навіть на великих відстанях. Єдине технічне рішення для протидії — запровадження "білого списку" та авторизація всіх терміналів. З ініціативи українського уряду ми втілюємо його у взаємодії зі SpaceX", - пояснив міністр.
Як українці можуть зареєструвати Starlink
Громадяни, які мають Starlink, можуть зареєструвати його у найближчому ЦНАПі. Федоров обіцяє, що це буде безкоштовно, швидко і без зайвої бюрократії. Бізнеси ж можуть верифікувати термінали Starlink онлайн на порталі Дія.
"Військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно — для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через DELTA. Також вам не треба ставити власні термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів — лише убезпечити свій термінал від блокування, внісши його в "білий список", - додав Федоров.
Завдяки цьому "білому списку" стабільний зв'язок для українців зберігатиметься, безпека посилиться, а ворог буде позбавлений технічних переваг. Детальна інструкція щодо реєстрації терміналів буде найближчим часом.
Як росіяни модернізують дрони для атак - думка експертів
Главред писав, що нещодавно ударні дрони Росії типу "Шахед" почали оснащувати переносними зенітно-ракетними комплексами. Аналітики Defense Express пояснили, що окупанти встановили ПЗРК на дрон-камікадзе з метою протидіяти українським літакам і вертольотам, які залучають до збиття "Шахедів".
При цьому ворог використав найновіший переносний зенітний ракетний комплекс "Верба" та ще кілька систем. Пускову установку росіяни виробили у 2025 році.
Starlink в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 25 січня армія Росії вперше успішно застосувала дрони-камікадзе типу "Шахед" з терміналами супутникового інтернету Starlink в районі Кропивницького.
Після цього Україна звернулася до SpaceX по допомогу і вже 1 лютого Ілон Маск повідомив, що кроки, які компанія вжила для зупинення несанкціонованого використання Starlink Росією, вже дали ефект.
За інформацією Федорова, того ж дня частину терміналів Starlink було відключено в рамках протидії застосування цієї технології російськими окупантами для ударів по регіонах України.
Про персону: Михайло Федоров
Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.
У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.
Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.
