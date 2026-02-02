В Україні ввели 'білий список' Starlink: кому відключать термінали

Міністр оборони пояснив, чому деяким українцям можуть відключити супутникові термінали.

Starlink працюватиме в Україні тепер по-новому / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що повідомив Федоров:

В Україні починає діяти "білий список" для терміналів Starlink

Українці зможуть зареєструвати свої термінали через ЦНАП

Для військових додаткової верифікації Starlink не потрібно

Уряд ухвалив постанову про впровадження "білого списку" для терміналів супутникового Starlink. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, незабаром в Україні будуть працювати лише перевірені й зареєстровані термінали. Усе інше буде відключено через необхідність обмежити використання Starlink армією країни-агресорки Росії.

"Російські дрони, оснащені терміналом, складно збити. Вони летять на низькій висоті, стійкі до РЕБ та керуються оператором у режимі реального часу навіть на великих відстанях. Єдине технічне рішення для протидії — запровадження "білого списку" та авторизація всіх терміналів. З ініціативи українського уряду ми втілюємо його у взаємодії зі SpaceX", - пояснив міністр.

Як українці можуть зареєструвати Starlink

Громадяни, які мають Starlink, можуть зареєструвати його у найближчому ЦНАПі. Федоров обіцяє, що це буде безкоштовно, швидко і без зайвої бюрократії. Бізнеси ж можуть верифікувати термінали Starlink онлайн на порталі Дія.

"Військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно — для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через DELTA. Також вам не треба ставити власні термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів — лише убезпечити свій термінал від блокування, внісши його в "білий список", - додав Федоров.

Завдяки цьому "білому списку" стабільний зв'язок для українців зберігатиметься, безпека посилиться, а ворог буде позбавлений технічних переваг. Детальна інструкція щодо реєстрації терміналів буде найближчим часом.

Як росіяни модернізують дрони для атак - думка експертів

Главред писав, що нещодавно ударні дрони Росії типу "Шахед" почали оснащувати переносними зенітно-ракетними комплексами. Аналітики Defense Express пояснили, що окупанти встановили ПЗРК на дрон-камікадзе з метою протидіяти українським літакам і вертольотам, які залучають до збиття "Шахедів".

При цьому ворог використав найновіший переносний зенітний ракетний комплекс "Верба" та ще кілька систем. Пускову установку росіяни виробили у 2025 році.

Starlink в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 25 січня армія Росії вперше успішно застосувала дрони-камікадзе типу "Шахед" з терміналами супутникового інтернету Starlink в районі Кропивницького.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Після цього Україна звернулася до SpaceX по допомогу і вже 1 лютого Ілон Маск повідомив, що кроки, які компанія вжила для зупинення несанкціонованого використання Starlink Росією, вже дали ефект.

За інформацією Федорова, того ж дня частину терміналів Starlink було відключено в рамках протидії застосування цієї технології російськими окупантами для ударів по регіонах України.

Про персону: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

