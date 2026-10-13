Росія готує наступ в двох прикордонних областях: які населені пункти під загрозою

Російські окупаційні сили прагнуть розширити зону контролю в прикордоних областях України.

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Росія готує нові атаки на кордоні - які напрямки під загрозою / Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Ключові тези:

Росіяни підтягують сили до прикордоння Сумської області

На Великобурлуцькому напрямку очікують загострення

Сили оборони знають про плани ворога

Російські війська готуються активізувати наступальні дії на прикордонні Сумської та Харківської областей. На Сумщині окупанти намагаються захопити Рясне, а на Великобурлуцькому напрямку Харківщини можуть просуватися в бік Анищиного. Сили оборони відстежують підготовку противника. Про це повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає Укрінформ.

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На сході Сумської області російські підрозділи намагаються посилити свої позиції поблизу державного кордону. Українські військові фіксують підготовку противника до можливого розширення зони контролю на ділянках, які наразі залишаються під контролем України.

"У східній частині Сумщини росіяни активно намагаються лізти в бік нещасного того населеного пункту Рясне, зайняти його повністю, і намагаються все ж таки трішечки розширити свою зону контролю в цілому - і вздовж кордону, і поглибити її на українську територію. Поглибити її не вдається, але деякі ознаки підготовки до розширення на тих ділянках, на яких немає російського контролю в ближньому прикордонні, вони відзначаються. Вони там трішечки підтягують сили, але, знову ж таки, ми це бачимо, ми знаємо, що вони хочуть зробити", - сказав Трегубов.

Суми / Інфографіка: Главред

Іншим напрямком можливої активізації російських військ є Великобурлуцький напрямок у Харківській області. За словами речника, після відносно спокійного періоду там очікується загострення, зокрема в районі Анищиного.

"Швидкого загострення ми не очікуємо, але якщо на Великому Бурлуку деякий час було відносно стабільне затишшя, якщо порівнювати з іншими нашими напрямками, то зараз там буде загострення, зараз вони будуть лізти в першу чергу в бік населеного пункту Анищине і далі", - сказав військовий.

На цій ділянці російські війська також намагатимуться проникати на українські позиції та поступово розширювати присутність уздовж державного кордону. Наразі їхній контроль має локальний характер і поширюється лише на окремі відтинки.

За оцінкою Трегубова, противник намагатиметься поширити контроль на інші ділянки прикордоння, де раніше йому не вдалося закріпитися.

"Вони будуть намагатися, скоріш за все, її розтягнути далі і далі, вони намагатимуться її тягнути вздовж усього кордону, а не тільки в деяких відтинках, де їм вдалося вклинитися раніше", - додав Трегубов.

Речник запевнив, що Сили оборони знають про плани російських військ і не дозволять їх реалізувати.

Росія поширює фейки про наступ на Харківщині: Світан назвав мету

Росія використовує заяви про нібито захоплення населених пунктів на Харківщині, щоб відвернути увагу України від інших ділянок фронту та вплинути на розподіл військових резервів. Військовий експерт Роман Світан вважає, що повідомлення про масштабний наступ на цьому напрямку перебільшують реальні можливості російської армії.

За оцінкою експерта, російська інформаційна кампанія активізувалася на тлі тактичних успіхів українських військ. Москва намагається змістити увагу з проблем власної армії на Харківський напрямок, використовуючи повідомлення, які не відповідають реальному стану справ.

"Так, ми зараз бачимо елементи інформаційної війни. Коли тривають наші наступальні операції, нехай і тактичні, але з позитивною динамікою, росіянам необхідно перебити цю позитивну для нас інформаційну хвилю на іншому напрямку. Причому вона створюється в режимі дезінформації", - зазначив Світан.

Окремо експерт звернув увагу на повідомлення про присутність російських військових у населених пунктах. За його словами, проникнення невеликих груп із подальшою фотофіксацією не означає, що армія РФ встановила контроль над територією.

"Там ніхто нічого не захоплює. Якісь "прапороносії" кудись забігають, десь щось фотографують. Для чого? Щоб в інформаційному потоці показати нібито розгортання широкомасштабних наступальних операцій і щоб менше звертали увагу на провисання російських військ, припустимо, в районі Лимана", - наголосив військовий експерт.

Світан також вважає, що географічні особливості Харківського напрямку перешкоджають проведенню масштабної наступальної операції із залученням великої кількості бронетехніки. Українські сили, за його оцінкою, зберігають можливості для протидії російським підрозділам.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що Кремль планує окупацію Запоріжжя, але досягатиме цілі не шляхом прямих штурмів, а через руйнування міста. Він підкреслив, що план руйнування міста залишатиметься пріоритетом окупаційної армії в разі наступу. За словами Жданова, пріоритетом Кремля на осінь і зиму залишається повний контроль над Донецькою областю.

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про операцію ЗСУ на півночі Харківської області, де українські підрозділи відкинули окупантів поблизу Вовчанська. Аналітики зафіксували, що Сили оборони звільнили близько 10 кв. км лісової території на північний схід від Вовчанських Хуторів. Зі звіту ISW випливає, що з 10 червня українські військовослужбовці знищили або витіснили три групи російських військових із цієї ділянки.

Командир батальйону безпілотних систем Володимир із позивним "Лука" заявив, що противник використовує плацдарми на Харківщині радше як відволікальний маневр, ніж як підготовку до штурму Харкова. Він зазначив, що РФ створює ілюзію наступу для відтягнення сил ЗСУ. За його оцінкою, основна мета ворога - повне захоплення Донецької області.

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Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер Угруповання об’єднаних сил. Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

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