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РФ двічі намагалася проникнути в Сумську область через газопровід - подробиці

Віталій Кірсанов
22 вересня 2026, 22:34
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За даними аналітиків, російські військові використовували газопровід "Уренгой-Помари-Ужгород" у районі Суджі.
Росія двічі намагалася проникнути в Сумську область через газопровід
Росія двічі намагалася проникнути до Сумської області через газопровід / Колаж: "Главред", фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот

Коротко:

  • Йдеться про газопровід "Братство"
  • Окупанти не досягли суттєвого просування на Сумському фронті

Російські війська протягом останніх десяти днів двічі намагалися проникнути на територію Сумської області через газопровід, який проходить у районі кордону України з Курською областю РФ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, російські військові використовували газопровід "Уренгой-Помари-Ужгород" у районі Сужі. Там раніше розташовувався пункт обміну газом, роботу якого припинили після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

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Йдеться про газопровід "Братство" - велику експортну магістраль протяжністю близько 4,5 тисячі кілометрів і діаметром 1420 мм. Він проходить від Уренгойського родовища в Сибіру через територію Росії та захід України в напрямку Центральної та Західної Європи.

Першу спробу російської групи проникнути через газопровід українські військові припинили 12 вересня. Як розповів представник 8-го корпусу Десантно-штурмових військ України, йшлося про десять російських військовослужбовців. За його словами, бійці ЗСУ влаштували засідку, коли група вийшла з тунелю газопроводу на українській території.

Вже наступного дня в районі села Мала Корчаківка, розташованого на північ від Сум, з’явилася ще одна російська група - чисельністю приблизно в взвод. Українські військові повідомили, що в результаті подальшого бою було знищено 29 російських військовослужбовців, ще троє отримали поранення.

В ISW вважають, що спроби використати газопровід могли бути частиною підготовки російських військ до подальших наступальних дій на Сумському напрямку. За оцінкою аналітиків, таким чином російські сили прагнули порушити роботу української оборони перед масштабними атаками.

Дві великі атаки російські війська провели 20 і 21 вересня. Однак, за оцінкою ISW, істотного просування на Сумському фронті вони не досягли.

Ситуація на фронті - останні новини

"Главред" писав, що Сили оборони України звільнили ще 43,5 квадратних кілометрів території та два населені пункти в рамках операції "Вівальді". Про це свідчать оновлені дані аналітиків DeepState. Повідомляється, що Росія остаточно втратила контроль над селами в Лиманській громаді Донецької області.

Раніше повідомлялося, що Росія використовує завищені заяви про просування своїх військ на фронті як інструмент інформаційної кампанії, покликаної переконати Україну та її західних партнерів у нібито неминучій перемозі РФ. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська зайняли смугу території вздовж українсько-російського кордону в Сумській області шириною від 2 до 4 км. Водночас розширити цю ділянку окупантам не вдалося.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах та політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

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