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РФ стягує сили вздовж кордону з Україною та готує серйозний удар - Зеленський

Марія Николишин
15 березня 2025, 14:06
1154
Окупанти хочуть завдати удару по Сумській області.
РФ стягує сили вздовж кордону з Україною та готує серйозний удар - Зеленський
Зеленський про ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада, ОПУ

Головне із заяви президента:

  • Операція ЗСУ у Курській області продовжується
  • Армія РФ накопичує сили вздовж східного кордону України
  • В Москві збираються ігнорувати дипломатію й надалі

Оточення українських військ у Курській області немає. Ситуацію на Покровському напрямку стабілізували. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Telegram.

Зокрема, він розповів, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на фронті.

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"Операція наших сил у визначених районах Курської області продовжується. Підрозділи виконують завдання саме так, як це потрібно. Завдяки українським силам на Курщині була відтягнута значна кількість російських сил з інших напрямків", - зазначив президент.

За його словами, українські війська продовжують стримувати відповідні угруповання Росії та Північної Кореї на Курщині, оточення ЗСУ немає.

Крім того, Зеленський повідомив про накопичення військ РФ здовж східного кордону України.

"Це свідчить про бажання завдати удару по нашій Сумській області. Ми це розуміємо й будемо протидіяти. Хотілося б, щоб і всі партнери розуміли, що саме планує Путін, до чого готується і що саме буде ігнорувати", - наголосив він.

Глава держави вважає, що накопичення російських сил свідчить про те, що в Москві збираються ігнорувати дипломатію й надалі.

"Затягування війни Росією очевидне. Ми готові надати партнерам усю реальну інформацію щодо ситуації на фронті, в Курській області та вздовж кордону", - підсумував він.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов заявив, що Сили оборони України можуть вийти з Курської області в рамках угоди в обмін на повернення частини окупованих Росією територій.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко говорив, що українські військовослужбовці продовжують виконання завдань у межах Курської операції. Щодня на цій ділянці фронту відбуваються десятки бойових зіткнень.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов заявив, що російські окупаційні війська використовували замерзлу річку Оскіл для перекидання частини сил, а зараз намагаються докидати війська за допомогою малих плавзасобів.

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Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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