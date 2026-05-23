Повна окупація Покровська: військовий розкрив реальну ситуацію у місті

Сили оборони продовжують утримувати окремі позиції.

Ситуація в Покровську

У ДШВ спростували інформацію про повну окупацію Покровська

Українські військові залишаються на околицях міста

Ситуація на напрямку залишається складною

Сили оборони ще залишаються у частині Покровська, тому говорити про повну окупацію не варто. Оборона міста триває. Про це заявив старший офіцер відділу комунікацій 7 корпусу швидкого реагування ДШВ лейтенант Сергій Лефтер в коментарі hromadske.

"Триває оборонна операція Покровська. Сили оборони продовжують утримувати окремі позиції на північних околицях міста", - наголосив він.

Також інформацію про присутність українських військових у Покровську підтвердив один з офіцерів 25 окремої повітрянодесантної бригади.

"Реально позиції є, реально люди є. Ми їх бачимо, ми їх годуємо, ми бачимо, як вони вибігають і забирають свої посилки або десь відпрацьовують по противнику. Також передають інформацію про те, що чують, що бачать і відповідно до цього ми можемо наносити вогневе ураження", - підкреслив військовий.

Варто додати, що ситуація на Покровському напрямку залишається однією з найскладніших на фронті.

Росіяни заводять сили у Покровськ

Раніше співзасновник та аналітик моніторингового проекту DeepState Роман Погорілий говорив, що російські окупанти повністю окупували Покровськ та Мирноград на Донеччині.

"Покровськ, Мирноград окуповані… Ворог активно заводить туди свої сили. Ворог активно нарощує свою піхоту у великій кількості там. А це велике місто, там їх навіть вибивати важко", - зауважив він.

Крім того, на його думку, наступною ціллю ворога може стати Добропілля.

Як повідомляв Главред, військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявляв, що російські окупаційні війська протягом весняно-літньої наступальної кампанії зосередять свої зусилля на повній окупації Донецької області.

Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов говорив, що Сили оборони України притиснули армію країни-агресорки Росії до кордону на Великобурлуцькому напрямку.

Водночас речник 8-го корпусу ДШВ Вадим Карп'як вважає, що російські окупанти хочуть захопити Суми та Харків. Захоплення цих обласних центрів є найближчими завданнями росіян.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

