Не лише Донбас: названо цілі нового російського наступу, які міста під загрозою

Ступак заявив, що метою російського наступу залишатиметься повне захоплення Донецької області, зокрема Краматорська, Слов’янська та Костянтинівки.

https://glavred.net/front/ne-tolko-donbass-nazvany-celi-novogo-nastupleniya-rf-kakie-goroda-pod-ugrozoy-10766600.html Посилання скопійоване

Ступак назвав цілі нового російського наступу/ Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Про що йдеться у матеріалі:

Пріоритетом РФ на літо та осінь є повна окупація Донеччини

Ворог прагне захопити Краматорськ, Слов’янськ і Костянтинівку

ЗСУ вдається відсувати російські війська від Запоріжжя

Російські окупаційні війська протягом весняно-літньої наступальної кампанії зосередять свої зусилля на повній окупації Донецької області. Про це заявив в інтерв’ю Главреду військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

"Пріоритетною метою Росії влітку та восени буде захоплення Донецької області. Краматорськ, Слов’янськ і Костянтинівка — це ті міста-цілі, які російські війська мають захопити. Без цих міст Росія не уявляє собі закінчення цієї війни", - вказав він. відео дня

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Ступак зазначив, що Покровськ фактично вже перебуває під контролем російських сил, а поблизу Мирнограда зосереджено близько 106 тисяч російських військових, хоча до лютого їхня чисельність сягала майже 170 тисяч. На його думку, це свідчить про те, що Донецька область залишається для Росії одним із головних пріоритетів.

Покровськ / Інфографіка: Главред

"На всіх інших напрямках росіяни наступають лише тому, що мають для цього можливості, а українських військовослужбовців там менше", - сказав він.

За словами Ступака, важливою ціллю для РФ залишається і Запорізький напрямок. Зокрема, йдеться про райони Степногірська та Гуляйполя, де російська армія продовжує наступ, маючи змогу перекидати значні сили та розподіляти особовий склад між різними напрямками.

"Тому й залишається кілька гарячих точок у Сумській та Харківській областях. А Донецька – горить уся. У Росії є угруповання, яке за задумом Москви має підійти до Запоріжжя і здійснювати хаотичні обстріли міста. Однак реалізувати ці плани не виходить. Більше того, нашим військовим вдається відсунути росіян від Запоріжжя", - резюмує він.

Запоріжжя / Інфографіка: Главред

Дивіться відео, в якому Іван Ступак оцінив ймовірність російського наступу на Київ у 2026 році та втягування Білорусі у війну, а також назвав міста-цілі Росії на літо та осінь:

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, українські військові останніми тижнями проводять активні контратаки на Донеччині та поблизу Покровська, а на окремих ділянках фронту змогли вклинитися в оборону окупантів на кілька кілометрів. Росіяни намагаються закріпитися біля Костянтинівки та Мирнограда. Водночас ЗСУ системно б’ють по логістиці ворога на східному напрямку.

Як раніше повідомляв Главред, у Кремлі не відмовилися від планів активного наступу на Донбасі та півдні, а серед головних цілей російського командування залишаються Краматорськ і Слов’янськ. Також РФ також намагається посилити тиск на стику Запорізької та Дніпропетровської областей.

Зазначимо, що російська армія вже активно застосовує нову тактику на Донеччині. Forbes писав про створення РФ "коридорів для дронів" через українські "зони смерті" поблизу Костянтинівки та Часового Яру, де окупанти намагаються забезпечити просування піхоти під прикриттям безпілотників. Попри це, оперативного прориву росіянам досягти не вдалося. Українські дрони та контратаки продовжують стримувати наступ.

Інші новини:

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред