Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Не лише Донбас: названо цілі нового російського наступу, які міста під загрозою

Юрій Берендій
21 травня 2026, 15:13
google news Підпишіться
на нас в Google
Ступак заявив, що метою російського наступу залишатиметься повне захоплення Донецької області, зокрема Краматорська, Слов’янська та Костянтинівки.
Не лише Донбас: названо цілі нового російського наступу, які міста під загрозою
Ступак назвав цілі нового російського наступу/ Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Про що йдеться у матеріалі:

  • Пріоритетом РФ на літо та осінь є повна окупація Донеччини
  • Ворог прагне захопити Краматорськ, Слов’янськ і Костянтинівку
  • ЗСУ вдається відсувати російські війська від Запоріжжя

Російські окупаційні війська протягом весняно-літньої наступальної кампанії зосередять свої зусилля на повній окупації Донецької області. Про це заявив в інтерв’ю Главреду військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

"Пріоритетною метою Росії влітку та восени буде захоплення Донецької області. Краматорськ, Слов’янськ і Костянтинівка — це ті міста-цілі, які російські війська мають захопити. Без цих міст Росія не уявляє собі закінчення цієї війни", - вказав він.

відео дня
Український
Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Ступак зазначив, що Покровськ фактично вже перебуває під контролем російських сил, а поблизу Мирнограда зосереджено близько 106 тисяч російських військових, хоча до лютого їхня чисельність сягала майже 170 тисяч. На його думку, це свідчить про те, що Донецька область залишається для Росії одним із головних пріоритетів.

Не лише Донбас: названо цілі нового російського наступу, які міста під загрозою
Покровськ / Інфографіка: Главред

"На всіх інших напрямках росіяни наступають лише тому, що мають для цього можливості, а українських військовослужбовців там менше", - сказав він.

За словами Ступака, важливою ціллю для РФ залишається і Запорізький напрямок. Зокрема, йдеться про райони Степногірська та Гуляйполя, де російська армія продовжує наступ, маючи змогу перекидати значні сили та розподіляти особовий склад між різними напрямками.

"Тому й залишається кілька гарячих точок у Сумській та Харківській областях. А Донецька – горить уся. У Росії є угруповання, яке за задумом Москви має підійти до Запоріжжя і здійснювати хаотичні обстріли міста. Однак реалізувати ці плани не виходить. Більше того, нашим військовим вдається відсунути росіян від Запоріжжя", - резюмує він.

Запоріжжя
Запоріжжя / Інфографіка: Главред

Дивіться відео, в якому Іван Ступак оцінив ймовірність російського наступу на Київ у 2026 році та втягування Білорусі у війну, а також назвав міста-цілі Росії на літо та осінь:

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, українські військові останніми тижнями проводять активні контратаки на Донеччині та поблизу Покровська, а на окремих ділянках фронту змогли вклинитися в оборону окупантів на кілька кілометрів. Росіяни намагаються закріпитися біля Костянтинівки та Мирнограда. Водночас ЗСУ системно б’ють по логістиці ворога на східному напрямку.

Як раніше повідомляв Главред, у Кремлі не відмовилися від планів активного наступу на Донбасі та півдні, а серед головних цілей російського командування залишаються Краматорськ і Слов’янськ. Також РФ також намагається посилити тиск на стику Запорізької та Дніпропетровської областей.

Зазначимо, що російська армія вже активно застосовує нову тактику на Донеччині. Forbes писав про створення РФ "коридорів для дронів" через українські "зони смерті" поблизу Костянтинівки та Часового Яру, де окупанти намагаються забезпечити просування піхоти під прикриттям безпілотників. Попри це, оперативного прориву росіянам досягти не вдалося. Українські дрони та контратаки продовжують стримувати наступ.

Інші новини:

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    google news Слідкуйте за подіями разом з
    Главредом в Google!
    війна в Україні Іван Ступак Фронт
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    "Маємо панувати над росіянами": Буданов зробив гучну заяву про історію України

    "Маємо панувати над росіянами": Буданов зробив гучну заяву про історію України

    16:47Війна
    Наступ з півночі: Ступак розкрив, чи є загроза для Києва і чим це обернеться для Лукашенка

    Наступ з півночі: Ступак розкрив, чи є загроза для Києва і чим це обернеться для Лукашенка

    16:38Війна
    Росія різко змінила цілі війни проти України: Буданов назвав нові умови РФ для миру

    Росія різко змінила цілі війни проти України: Буданов назвав нові умови РФ для миру

    15:58Війна
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Як за допомогою смартфона можна виявити кліща на тілі: неочікуваний трюк

    Як за допомогою смартфона можна виявити кліща на тілі: неочікуваний трюк

    Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в навушниках за 23 с

    Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в навушниках за 23 с

    Насувається справжній Армагеддон: де будуть грози, дощі та град

    Насувається справжній Армагеддон: де будуть грози, дощі та град

    Карти Таро вказали на небезпечний період для одного знака: Таро-прогноз на червень 2026

    Карти Таро вказали на небезпечний період для одного знака: Таро-прогноз на червень 2026

    Кроти й кліщі тікають від неї миттєво: яку рослину варто посадити на ділянці

    Кроти й кліщі тікають від неї миттєво: яку рослину варто посадити на ділянці

    Останні новини

    16:51

    Кабачки можна буде збирати відрами: головний секрет рясного врожаю

    16:47

    "Маємо панувати над росіянами": Буданов зробив гучну заяву про історію України

    16:38

    Наступ з півночі: Ступак розкрив, чи є загроза для Києва і чим це обернеться для Лукашенка

    16:23

    Чому не варто прати вранці – народні прикмети та логічні причини

    16:11

    "Вирив собі землянку": відомий композитор постраждав від обстрілу армії РФ

    Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
    16:07

    В епіцентрі ядерного вибуху знайшли "аномалію", якої раніше на Землі не було

    16:03

    Вечір боксу Усик vs Верхувен стартує вже сьогодні: трансляція пресконференції та всіх ключових подій — лише на Київстар ТБ

    15:58

    Росія різко змінила цілі війни проти України: Буданов назвав нові умови РФ для миру

    15:53

    СБУ "підсмажила" купу росіян: Зеленський показав кадри удару по ФСБВідео

    Реклама
    15:40

    Тест з ПДР, який "валить" багатьох на іспиті: чи можна обігнати тракторВідео

    15:37

    Новий курс валют на 22 травня: що зміниться

    15:25

    Церковний календар свят на червень 2026 року: коли Івана Купала та Трійця

    15:21

    Потужні грозові дощі заливатимуть Україну: які регіони будуть "плавати"

    15:13

    Не лише Донбас: названо цілі нового російського наступу, які міста під загрозоюВідео

    15:09

    "Я повернулася в Україну": екс-"ВІА Гра" Бушміна повідомила про тяжке розставання

    14:56

    Перевірений метод захисту від кліщів: який предмет потрібно взяти з домуВідео

    14:52

    ЗСУ змінили ситуацію на важливому напрямку фронту - росіян притиснули

    14:51

    Пенсіонерку сплутали з молодою моделлю і не повірили в її вікВідео

    14:26

    Російські НПЗ під прицілом: Зеленський показав наслідки ударів по РФВідео

    14:15

    Оригінальний сніданок за лічені хвилини: рецепт оладок з начинкою

    Реклама
    14:14

    ВишивАнка чи вишИванка - як сказати правильно: відповідь здивує багатьох

    13:56

    Які прилади потрібно завжди відключати від розетки: можуть спричинити пожежуВідео

    13:52

    "Тая Повалій сказала": Кудлай розкрила підставу від зрадниці України

    13:47

    Росія націлилася на низку міст влітку-восени: Ступак – про загрозу з Білорусі й наступ на КиївВідео

    13:18

    Україна тестує нову зброю для відбиття атак РФ: в чому її особливість

    13:18

    Простий домашній спрей допомагає зупинити навалу щурів навесні

    12:53

    Кримінальні справи, самовари, російський паспорт. Журналісти розповіли нову історію про депутатку Житомирської облради Костюшко

    12:45

    "Зустрічають тут із квітами": Даша Євтух раптово повернулася в УкраїнуВідео

    12:39

    "Мета РФ - захопити новий обласний центр": РФ пішла в наступ на півночі

    12:39

    Чи загрожує Німеччині дефіцит палива: експерт розповів, що ховається за панікоюВідео

    12:31

    Чому кмітливі господині та кухарі кидають кубик льоду на сковорідку перед смаженнямВідео

    12:25

    Тіктокер підірвав інтернет, показавши дивну деталь на прищіпкахВідео

    12:24

    Як почистити кілограм молодої картоплі за п'ять хвилин - лайфхак

    12:03

    Свекруха Тодоренко попереджала її: що сталося у шлюбі зрадниці

    11:48

    РФ масовано атакує обласний центр: є влучання, кількість поранених зросла

    11:46

    Стілець-серце та лампа-гриб: названо культові ретро-меблі, за якими полюють усіВідео

    11:44

    Мало і дорого: в Україні дефіцит базового овоча, як змінилися ціни

    11:35

    Китайський гороскоп на завтра, 22 травня: Тиграм — поради, Козлам — критика

    11:24

    Ядерні боєприпаси вже в Білорусі: Міноборони РФ зробило заявуВідео

    11:17

    Як насправді виглядав Ісус Христос і чому всі помилялисяВідео

    Реклама
    11:14

    РФ втратила імідж "енергетичної наддержави": експерт розкрив вплив ударів ЗСУ

    10:53

    Під час прийому Путіна у Китаї стався курйоз з натяком на переворот в РФ

    10:34

    Вишиванки та посмішки: Зеленський із дружиною з’явилися в особливих образах

    10:04

    5 причин, через які перець не росте після висадки в ґрунт: що з цим робитиВідео

    10:02

    Секрет рожевих гортензій та великих помідорів: як правильно використовувати золуВідео

    09:58

    РФ хоче використати Німеччину для тиску на Україну: в чому задум Кремля

    09:50

    "Навіщо запрошувати": Данилко жорстко розніс Євробачення 2026 та оголосив про рішення

    09:50

    Карта Deep State онлайн за 21 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    09:10

    Рейтинг онлайн-шкіл з математики за результатами НМТ-2025: хто став лідером дистанційної освіти новини компанії

    09:07

    Людей масово звільняють, економіка валиться: що буде з РФ

    Новини України
    Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
    Сад та город
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
    Регіони
    Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
    Лайфхаки та хитрощі
    Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
    Рецепти
    Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
    Економіка
    Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    Новини шоу бізнесу
    Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
    Мода та краса
    Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

    © 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти