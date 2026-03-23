РФ пішла у новий масштабний наступ - які міста під загрозою і чи готові ЗСУ

Окупанти націлилися на український "пояс фортець", кинувши в бій сотні одиниць техніки та тисячі піхотинців.

РФ розпочала новий наступ

Ви дізнаєтеся:

Де росіяни почали новий наступ

Які міста перебувають під найбільшою загрозою

Як ЗСУ зірвали наступ РФ

Російська армія перейшла до активної фази весняно-літнього наступу 2026 року. Основний удар загарбники зосередили на Донецькій області, намагаючись прорвати українську оборону одразу на кількох стратегічних напрямках. Сили оборони України тримають удар, завдаючи ворогові катастрофічних втрат.

Главред зібрав головне, що варто знати про новий весняно-літній наступ РФ.

Де росіяни пішли у наступ

Президент України Володимир Зеленський після наради з головнокомандувачем Олександром Сирським та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим повідомив, що російські війська посилили спроби наступу на фронті. За словами глави держави, лише за останній тиждень російська армія втратила понад 8 тисяч убитими та важкопораненими.

"Маємо також інформацію, що російському командуванню нарешті вдалося розібратися, де на фронті реально знаходяться їхні частини і як це відрізняється від офіційних доповідей, що приходили нагору. Частину їхніх командирів на рівні бригад уже замінили як покарання за брехню. Втім, це окупанту не допоможе", - зазначив Зеленський.

На Донецькому напрямку ситуація, як зауважив президент, суттєво не змінилася. Спроби просування ворога фіксують також у Харківській та Сумській областях.

Зеленський заявив, що українські сили ефективно стримують атаки. Крім того, на Олександрівському напрямку українські штурмові та десантні підрозділи намагаються просуватися вперед.

Що сталося 19 березня на Лиманському напрямку

Бригадний генерал Андрій Білецький повідомив, що ворог одночасно атакував на семи ділянках у зоні відповідальності Третього армійського корпусу. У наступ було кинуто понад 500 піхотинців, 28 бронемашин та більше 100 мототранспортних засобів, включно з мотоциклами, багі та квадроциклами. Задіяні сили 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій.

"Півтора місяці ми спостерігали ознаки підготовки наступу. Росіяни нарощували удари КАБами по наших переправах через Оскіл, намагаючись відрізати логістику. Почали наводити власні понтонні переправи й розміновувати маршрути — це прямо вказувало на підготовку до широкомасштабного механізованого наступу. Ми готувалися: на різних напрямках були відпрацьовані оборонні дії, кожна бригада мала власний план відбиття атаки. Корпус координував ці дії — і в результаті на всіх напрямках удари було зірвано", - заявив Білецький.

За його словами, за чотири роки підрозділи Третього армійського корпусу повернули стрімкий прорив росіян на масштабний провал. Окупанти втратили 84 одиниці мототехніки, 11 БМП і БТР та 3 танки. Уражено ТОС "Сонцепьок" і 5 гармат, а також знищено 160+ ворожих БпЛА.

РФ наступатиме одразу на кількох напрямках

Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що російські війська активізували перегрупування сил і готуються до нових наступальних операцій одразу на кількох ділянках фронту.

"Станом на зараз спостерігаються активні спроби росіян до перегрупування, до підготовки наступів на низці наших відтінків, як то Великобурлуцький, Куп'янський, неофіційний Борівський і низка інших", - цитує слова Трегубова Укрінформ.

Попри те, що загальна інтенсивність боїв не зросла критично, на окремих ділянках, особливо на Сумщині, спостерігається підвищена активність російських підрозділів. Окупанти намагаються відновити наступальний потенціал і можуть активізуватися вже найближчим часом.

За словами речника, серед ключових завдань ворога - встановлення контролю над Лиманським напрямком і створення так званої "зони контролю" вздовж державного кордону України.

Які міста під загрозою

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зафіксували ознаки весняно-літнього наступу на український "пояс фортець" у Донецькій області. Окупанти намагаються просунутися до Слов’янська з боку Лимана, щоб створити плацдарм для оточення міста зі сходу.

"Лиман є ключовим опорним пунктом на шляху до Слов'янська і може служити оплотом для російських зусиль щодо захоплення як Слов'янська, так і Краматорська, що вказує на необхідність посилення російських зусиль проти Лимана для створення умов для подальших наступів на Слов'янськ і Краматорськ", - йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку РФ намагається прорватися до Слов’янська, використовуючи піхоту, бронетехніку, керовані авіабомби КАБ-3000 та дрони "Ланцет" і "Молнія". Українські військові фіксують удари на семи напрямках, перекидання техніки та активізацію повітряних атак.

Паралельно Росія нарощує сили на південних підступах до Костянтинівки та Краматорська, щоб створити умови для масштабного наступу 2026 року. Українські сили продовжують утримувати позиції, проте інтенсивність російських атак свідчить про нову фазу наступальної кампанії.

"Російські війська посилюють наземні штурми та удари, а перекидання важкої техніки та військ до лінії фронту, ймовірно, спрямовано на створення умов для весняно-літнього наступу 2026 року та розширення наземних операцій з півдня "поясу фортець", - зауважили в ISW.

Яка головна ціль наступу РФ

Російські війська активізували наступальні дії на ділянці Родинське - Гуляйполе, однак за півтори доби втратили понад 900 військових. Попри це, ворог продовжує готуватися до нових атак на інших напрямках.

Як зазначив військовий експерт Василь Пехньо в коментарі для 24 Каналу, головним пріоритетом РФ у весняно-літній кампанії залишається Донецька область, зокрема агломерація Слов’янськ - Краматорськ. Активізація на цій ділянці триває ще з кінця минулого року.

Водночас Запорізький напрямок, за його словами, є другим за важливістю.

"Можливо, в червні росіяни спробують активніше наступати з метою оточення Оріхова та виходу на рубежі обстрілу Запоріжжя. Але план зірваний в тих часових проміжках, які ворог собі придумав. А вчасність дій та координація мають важливе значення для військових операцій", - зазначив Пехньо.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко додає, що РФ вже перекидає сили на північ Донецької області. За його словами, ворог діє малими групами та найближчим часом може спробувати наступати в напрямку Часового Яру, Покровська, а також на Сумщині.

Весняний наступ РФ захлинається

Перші хвилі анонсованого весняного наступу російських військ не дали очікуваних результатів, вважає виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Він зауважив в ефірі Radio NV, що на ділянці фронту протяжністю близько 100 км противник не зміг просунутися вперед і зайняти нові позиції.

За його словами, попри невдачі на старті кампанії, російська армія зберігає наступальний потенціал.

"Однозначно активізація бойових дій буде, можливі точкові просування ворога, бо він зберігає свій потенціал. Але весняно-літній наступ росіян зараз захлинається. І це позитивна тенденція для нас, особливо на фоні того, що наша армія на сьогодні має певні резерви", - пояснив Жмайло.

Експерт наголосив, що окупанти вже не здатні вести одночасні масштабні наступи по всій лінії фронту. Натомість вони концентрують сили на окремих ключових напрямках. Йдеться насамперед про так званий "пояс фортець" на Донеччині - район Слов’янсько-Краматорської агломерації - а також Запорізько-Гуляйпільський напрямок. Саме там, за його оцінками, ворог намагатиметься досягти хоча б локальних успіхів.

ЗСУ зірвали наступ РФ на кількох напрямках

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив 23 березня, що Сили оборони України зірвали плани російської армії під час активізації наступальних дій.

За його словами, з 17 до 20 березня окупанти різко підвищили інтенсивність атак і намагалися прорвати оборону одразу на кількох стратегічних напрямках. Загалом за чотири доби ворог провів 619 штурмових дій.

Найбільший тиск припав на Покровський та Олександрівський напрямки - там зафіксовано 163 і 96 атак відповідно. Напруженою залишалася ситуація також на Костянтинівському напрямку (84 штурми), а також на Лиманському, Куп’янському та Очеретинському напрямках, де відбулося понад 150 бойових зіткнень.

"Попри колосальний тиск та залучення значних резервів, російське командування не змогло виконати поставлені завдання. Завдяки професійним, злагодженим діям українських воїнів, на кількох напрямках наступальні дії противника вдалося зупинити. На деяких ділянках фронту бої високої інтенсивності тривають, але ворог змушений переходити до перегрупування своїх сил", - заявив Сирський.

Сирський зазначив, що РФ намагається підтягнути нові підрозділи та розраховує на погіршення погодних умов, щоб ускладнити роботу української аеророзвідки, безпілотників і артилерії. Головнокомандувач додав, що на окремих напрямках українські підрозділи вже перехопили ініціативу та ведуть активні дії, застосовуючи тактику активної оборони.

Чи існує загроза для Запоріжжя

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко розповів в інтерв'ю Главреду, що російські війська не мають достатнього ресурсу для повноцінного наступу на Запоріжжя. На його думку, плани ворога зі створення ударного плацдарму на півдні України вже зриваються.

"Зараз на південно-донбаському плацдармі діє угруповання з чотирьох загальновійськових армій (5-ї, 29-ї, 35-ї та 36-ї), а також 68-го армійського корпусу та певної кількості мотострілецьких полків та інших підрозділів. Однак навіть усієї цієї кількості недостатньо, щоб створити реальну загрозу для обласного центру. Ми навіть зараз бачимо, наскільки важко росіянам дається просування на цій ділянці", - пояснив експерт.

Коваленко додав, що для реального наступу на Запоріжжя Росії потрібно щонайменше 300-350 тисяч військових, тоді як наявних сил значно менше. Навіть на окремих ділянках, зокрема в районі Степногірська, росіяни не можуть досягти суттєвого просування.

Армії РФ дедалі складніше поповнювати втрати

Російській армії стає все важче компенсувати втрати на фронті після двох років інтенсивних наступальних дій. Попри постійний тиск на різних напрямках, РФ не змогла досягти значних проривів, натомість зазнала великих втрат.

За оцінками Міністерства оборони Великої Британії, у 2024 році російські війська втратили близько 430 тисяч убитими та пораненими, а у 2025-му - ще 415 тисяч. Водночас офіційна Москва не розкриває власної статистики.

У грудні 2025 року міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов заявляв про залучення майже 410 тисяч контрактників за рік. Однак ці цифри свідчать, що втрати можуть перевищувати темпи поповнення.

Навіть з урахуванням повернення частини поранених до строю армія РФ стикається з додатковими втратами — через звільнення, хвороби, дезертирство та інші небойові причини. Крім того, зростає кількість скарг на низьку якість новобранців, що також ускладнює відновлення боєздатності підрозділів.

Звідки Росія бере резерви

Аналітики Інституту вивчення війни розповіли, що російське командування, ймовірно, планує з 1 квітня задіяти у бойових діях усіх мобілізованих, які перебувають на території Криму.

За даними експертів, мобілізованих можуть використати для поповнення втрат армії РФ, зокрема для підсилення 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту. Наразі її підрозділи воюють на Курському напрямку та в складі оперативно-тактичного угруповання "Крим".

Аналітики пов’язують такі кроки зі значними втратами російських військ і проблемами з набором нових добровольців. В ISW зазначають, що Росія дедалі частіше змушена використовувати навіть оперативні резерви.

Крім того, фіксується перекидання російських сил на південні напрямки, зокрема в район Гуляйполя та Олександрівського напрямку. Очікується, що ці підрозділи можуть долучитися до боїв уже найближчим часом.

"Передислокація російських військ на південь України у відповідь на українські контратаки, ймовірно, зриває плани російського військового командування щодо весняно-літнього наступу 2026 року на "пояс фортець". Російські війська раніше не змогли провести одночасні наступи на різних ділянках фронту, і малоймовірно, що вони зможуть докласти значних зусиль для просування в районі "пояс фортець", конкуруючи з нещодавніми успіхами України на Гуляйпольському та Олександрівському напрямках", - заявили аналітики ISW.

Наступ РФ може стати останнім

Ветеран війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий вважає, що поточний наступ може стати для Росії останнім настільки масштабним. За його словами, РФ не відмовилася від планів весняно-літнього наступу, однак українські військові змогли відтермінувати його щонайменше на місяць.

"Ми і так дуже сильно посунули їм цей план у часі. Тому що, вони мали вже мали наступати увесь березень. Ми бачимо, що в реальності відбувається, що цей наступ ще не почався. Тобто, як мінімум на місяць, ми їм плани збили, а це вже дуже серйозно. Але треба розуміти, що вони їх не відміняли", - сказав Дикий.

На думку експерта, саме цей наступ може стати вирішальним. Є ознаки того, що в разі невдачі російські війська можуть остаточно вичерпати свій наступальний потенціал, після чого війна перейде в іншу фазу.

"Але цей літній наступ ще треба витримати, ще треба відбити. Цей рік точно буде не легшим за попередній, але набагато цікавішим, і набагато динамічнішим", - додав він.

Читайте також:

Про персону: Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

