Трампа проінформували про "запланований контрнаступ" ЗСУ: ЗМІ розкрили роль США

Руслан Іваненко
25 вересня 2025, 01:54
Трамп отримав дані про новий контрнаступ України і оцінює, яку підтримку США можуть надати.
Американські чиновники донесли до Трампа реальну ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, ОП

Коротко:

  • Трамп отримав дані про новий контрнаступ України
  • США планують підтримку України у розвідувальній сфері

Президент США Дональд Трамп отримав інформацію про "новий контрнаступ", який планують Збройні сили України, і який потребуватиме підтримки США у розвідувальній сфері.

Риторика Трампа змінюється на фоні невдач РФ

Як пише The Wall Street Journal, раніше 23 вересня Трамп високо оцінив дії української армії та критично відгукнувся про військові зусилля Росії. Така зміна риторики відбулася на тлі нездатності РФ досягти значних успіхів на фронті, уповільнення економіки та великих втрат російських військ.

Американські чиновники, які виступають за посилення підтримки України, донесли до Трампа реальну ситуацію на полі бою та наголосили на незначному прогресі Росії.

Позиція США щодо озброєння

За словами офіційних осіб США, Трамп змінив риторику, але не політику: він дозволяє продаж озброєння Україні, водночас обмежуючи використання американської зброї для ударів по "суверенній території" Росії — регіонах, що входили до складу РФ до лютого 2022 року.

Експертна оцінка

Політтехнолог Тарас Загородній в інтерв’ю 24 каналу відзначив, що саме за президентства Дональда Трампа Україна має реальні шанси відновити контроль над усіма своїми територіями.

Він підкреслив, що нещодавня заява Трампа після зустрічі з Володимиром Зеленським, де акцентували роль підтримки ЄС та НАТО, є важливим сигналом і свідченням зростання суб’єктності України.

"Сюди і Кіт Келлог приїжджав не просто так: він проводив зустрічі, оцінював настрої, знайомився з розробками українського ВПК і готував відповідні звіти. Вони побачили, що Україна не зламається, і це змушує йти на співпрацю", – зазначив експерт.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Трамп несподівано переглянув свою позицію щодо війни в Україні, заявивши, що за підтримки Європи Київ здатен повернути всі окуповані території. Про це повідомляє The New York Times.

За словами президента України Володимира Зеленського, Трамп усвідомив, що Україна не може й не буде обмінюватися землями з державою-агресором Росією.

Фактично Трамп здійснив різкий поворот від закликів до територіальних поступок до тверджень, що Україна здатна відновити контроль над усією своєю територією. На зміну трактуванню переговорів як найреалістичнішого варіанту підтримки Києва прийшло переконання у можливості повного звільнення країни. В Ske News назвали 4 причини таких заяв Трампа.

Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

