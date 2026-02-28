На кону - звільнення області: у ЗСУ назвали головну мету наступу на Півдні

Командир сказав, що однієї поставленої мети ЗСУ уже вдалося досягнути.

Наступ ЗСУ на Півдні / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Головне:

ЗСУ проводять наступальні дії на Півдні

Їх мета - звільнення Дніпропетровської області та зупинка просування росіян у бік Запоріжжя

Наразі перед ЗСУ не стоїть завдання пробитися вглиб окупованої території

ЗСУ кілька днів тому пішли у наступ на Півдні. Ці атакувальні дії мають кілька цілей. Одна із них – звільнення Дніпропетровської області. Про це заявив в командир Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, Герой України Дмитро "Перун" Філатов у розмові з ВВС News Україна.

За його словами, друга мета, яку уже вдалося досягнути, – зупинити просування окупантів у бік Запоріжжя і відкинути їх за річку Гайчур, яка протікає з півночі на південь паралельно трасі Покровськ-Гуляйполе.

Зазначається, що наприкінці 2025 року, захопивши майже все Гуляйполя, росіяни змогли перетнути Гайчур і почати рухатися в бік Оріхова.

"Загалом саме цей населений пункт, який розміщений на висотах, має більше стратегічне значення для захисту обласного центру, а не Гуляйполе. Гуляйполе перебуває в ямі і є стратегічно невигідним вузлом оборони", – заявив Філатов.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Він також закликав не мати великих очікувань від українських контратак та додав, що наразі перед армією не стоїть завдання пробитися вглиб окупованої території.

"Це не контрнаступ, це наступальні дії, які спрямовані перш за все на стабілізацію ділянки фронту, на зупинення просування противника, покращення тактичного положення наших військ і спонукання противника використати ті резерви, які він накопичив, не за його задумом, а за нашим. От і все", - підсумував командир.

Чи можуть ЗСУ піти у контрнаступ

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявляв, що про масштабний контрнаступ у цьому році поки що говорити не варто.

За його словами, зараз немає ні ресурсів, ні сил для проведення повномасштабного контрнаступу.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики американського Інституту вивчення війни говорять, що Росія розпочала підготовку до весняно-літнього наступу на Донеччині. Першочерговою ціллю окупантів може стати місто Краматорськ та лінія так званого "фортечного поясу".

Начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Максим Білоусов сказав, що на Лиманському напрямку українські військові тримають оборону на шляху ударного кулака 20-ї армії країни-агресорки Росії.

Крім того, російські окупанти заявляли про захоплення села Різдвянка в Запорізькій області. Але ця інформація не відповідає дійсності, населений пункт контролюють ЗСУ.

