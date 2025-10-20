Російська ДРГ прорвалася в центр стратегічного міста: деталі від військових

Окупанти переховувалися в одному з приміщень залізничного вокзалу.

ДРГ прорвалась в Покровськ / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Головне:

Російська ДРГ прорвалась до центру Покровська

Росіяни вбили декількох цивільних мешканців

ЗСУ виявили та ліквідували окупантів

Диверсійно-розвідувальна група країни-агресора Росії днями зуміла прорватися до центру Покровська. Про це повідомили в 7 корпусі Десантно-штурмових військ.

Військові розповіли, що росіяни вкотре вдалися до порушення міжнародного гуманітарного права та вбили декількох цивільних мешканців міста. Це відбулося у районі залізничного вокзалу.

Зазначається, що об'єднана ударно-пошукова група Сил оборони виявила ворога та ліквідувала окупантів, які тоді переховувалися в одному з приміщень залізничного вокзалу.

"Наразі оборона Покровська – посилена додатковими силами та засобами. Спеціальні групи проводять постійний скринінг ймовірних точок проникнення у місто та посилено патрулюють містом", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що за останні два дні українські військові знищили 14 росіян, яким вдалося потрапити у Покровськ.

"Закликаємо цивільних осіб, які досі у Покровську, без крайньої необхідності не пересуватися містом. У смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ ситуація залишається напруженою. Ворог хоче розширити "сіру зону" навколо Покровська. Окупанти намагаються проникнути в місто з декількох напрямків", - наголосили військові.

Ситуація в Покровську

Військовий аналітик, ветеран війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман розповів, що на Покровському напрямку зосереджена велика кількість людської сили та техніки противника.

Однак, він зауважив, що війська РФ під Покровськом тиснуть уже півтора року, та не можуть це місто ні захопити, ні оточити.

"Там небезпека є, але точно не небезпека прориву лінії фронту", - підкреслив експерт.

Покровськ / Інфографіка: Главред

