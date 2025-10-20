Рус
Російська ДРГ прорвалася в центр стратегічного міста: деталі від військових

Марія Николишин
20 жовтня 2025, 14:40оновлено 20 жовтня, 15:20
Окупанти переховувалися в одному з приміщень залізничного вокзалу.
Російська ДРГ прорвалася в центр стратегічного міста: деталі від військових
ДРГ прорвалась в Покровськ / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Головне:

  • Російська ДРГ прорвалась до центру Покровська
  • Росіяни вбили декількох цивільних мешканців
  • ЗСУ виявили та ліквідували окупантів

Диверсійно-розвідувальна група країни-агресора Росії днями зуміла прорватися до центру Покровська. Про це повідомили в 7 корпусі Десантно-штурмових військ.

Військові розповіли, що росіяни вкотре вдалися до порушення міжнародного гуманітарного права та вбили декількох цивільних мешканців міста. Це відбулося у районі залізничного вокзалу.

відео дня

Зазначається, що об'єднана ударно-пошукова група Сил оборони виявила ворога та ліквідувала окупантів, які тоді переховувалися в одному з приміщень залізничного вокзалу.

"Наразі оборона Покровська – посилена додатковими силами та засобами. Спеціальні групи проводять постійний скринінг ймовірних точок проникнення у місто та посилено патрулюють містом", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що за останні два дні українські військові знищили 14 росіян, яким вдалося потрапити у Покровськ.

"Закликаємо цивільних осіб, які досі у Покровську, без крайньої необхідності не пересуватися містом. У смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ ситуація залишається напруженою. Ворог хоче розширити "сіру зону" навколо Покровська. Окупанти намагаються проникнути в місто з декількох напрямків", - наголосили військові.

Ситуація в Покровську

Військовий аналітик, ветеран війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман розповів, що на Покровському напрямку зосереджена велика кількість людської сили та техніки противника.

Однак, він зауважив, що війська РФ під Покровськом тиснуть уже півтора року, та не можуть це місто ні захопити, ні оточити.

"Там небезпека є, але точно не небезпека прориву лінії фронту", - підкреслив експерт.

Російська ДРГ прорвалася в центр стратегічного міста: деталі від військових
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, український майор В'ячеслав Шутенко заявив, що місто Костянтинівка не перебуває під реальною загрозою захоплення найближчим часом.

Також повідомлялось, що населені пункти, які знаходяться на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей і Донеччини можуть стати або частиною лінії зіткнення, або потрапити під окупацію.

Водночас, начальник управління Штурмових підрозділів Валентин Манько сказав, що завдяки чітким і злагодженим діям 214-го окремого штурмового батальйону та 5-ї окремої штурмової бригади вдалося повністю звільнити населені пункти Олексіївка та Степове.

Читайте також:

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України

Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

