Зачистка на Краматорському напрямку: штурмовики ЗСУ знищили десятки росіян

Штурмові підрозділи полку "Скеля" провели стрімку та скоординовану операцію.

ЗСУ зачистили населений пункт Міньківка

Зачищено село Міньківка Бахмутського району Донецької області

ЗСУ зірвали потенційне просування противника

Бійці 425 окремого штурмового полку "Скеля" ЗСУ в результаті операції зачистили село Міньківка Бахмутського району Донецької області.

В результаті успішної операції було ліквідовано близько 40 військових РФ, йдеться в повідомленні полку.

"Штурмові підрозділи полку "Скеля" провели стрімку та скоординовану операцію, в результаті якої було зачищено Міньковку – ключовий населений пункт на трасі Бахмут-Слов'янськ", – розповіли військові.

Зазначається, що ці дії зірвали потенційне просування противника і стабілізували ситуацію на напрямку.

"Під час бою здійснено деблокування позицій союзних сил, розгорнуто нові спостережні пункти та завдано відчутних втрат ворогу – знищено понад 40 військовослужбовців РФ", – розповіли в "Скелі".

Що відомо про бої на Краматорському напрямку

На карті до щоденного зведення Генерального штабу Збройних сил України Міньківка показана як контрольована Силами оборони. Натомість американський Інститут вивчення війни (ISW) показував село як окуповане ворогом. OSINT-проект DeepState показував село переважно в зоні проникнення, невелику його частину - як окуповану росіянами.

Ситуація на фронті - новини за темою

Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція суттєво ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.

Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Групування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе та Яблучне.

Читайте також:

Про джерело: 425-й окремий штурмовий полк "Скала" 425-й окремий штурмовий полк "Скала" — формування військ у складі Сухопутних військ Збройних Сил України чисельністю в полк, повідомляє Вікіпедія. Створений у 2022 році, свою назву отримав від позивного командира Юрія Гаркавого — "Скала". В січні 2025 року стало відомо, що батальйон масштабовано до полку, зокрема розгортаються танковий та артилерійський підрозділи. Того ж місяця командира полку — підполковника Юрія Гаркавого відзначено орденом "Золота Зірка" та званням Герой України

