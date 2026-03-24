Росіяни просунулися на одному з найгарячіших напрямків фронту: що відомо

Інна Ковенько
24 березня 2026, 09:45
Окупаційна армія РФ має територіальні успіхи на Гуляйпільському напрямку.
Росіяни просунулися на Запоріжжі / Колаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Головне:

  • Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій
  • Росіяни просунулись на Запоріжжі

Аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупаційні війська РФ просунулися на Запоріжжі.

Про ситуацію на фронті аналітичний портал DeepState повідомив у вівторок, 24 березня.

Де просунулись війська РФ

Зазначається, що російська окупаційна армія просунулася в селищі Залізничне Пологівського району Запорізької області.

"Ворог просунувся поблизу Залізничного", - йдеться в повідомленні від аналітиків каналу.

Що кажуть у Генштабі

У ранковому звіті Генерального штабу України за вівторок, 24 березня, повідомляється, що на Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у районах Оленокостянтинівки, Залізничного, Гуляйполя, Варварівки, Зеленого, Святопетрівки та Мирного.

В оперативній інформації від Генштабу зазначається, що загалом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень.

"Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши чотири ракети, а також 75 авіаційних ударів, скинувши 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9027 дронів-камікадзе та здійснив 3727 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню", - йдеться в повідомленні.

Гуляйполе
Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російська армія перейшла до активної фази весняно-літнього наступу 2026 року. Основний удар загарбники зосередили на Донецькій області, намагаючись прорвати українську оборону одразу на кількох стратегічних напрямках. Сили оборони України тримають удар, завдаючи ворогові катастрофічних втрат.

Крім того ,Сили оборони України ламають плани армії країни-агресорки Росії. Про це у Telegram повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Нагадаємо, що російське командування, ймовірно, планує вже з 1 квітня задіяти в бойових діях усіх мобілізованих, які перебувають на території Криму. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

лінія фронту Запорізька область
