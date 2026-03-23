Росіяни готують наступ на важливе місто: офіцер розкрив плани ворога

Ворог нарощує сили для наступу та намагається виснажити українські підрозділи на передньому краї.

Російські війська збільшують штурми Куп'янська

Коротко:

Росія активізувала штурми у напрямку Куп’янська

Використовує мотоцикли та квадроцикли для атак

Збільшується застосування ворожих дронів

Російська армія збільшує активність на напрямку Куп’янська, застосовуючи мотоцикли, квадроцикли та безпілотні літальні апарати, повідомляє офіцер управління 43-ї ОМБр Артур Мартиросян.

"Кардинальних змін на фронті на цьому напрямку не відбулося, але відчувається нарощування штурмів. З'являються знову мотоцикли, квадроцикли. Цього тижня вже другий раз була спроба в напрямку Куп'янська штурмувати. Раніше там активних штурмових дій не відбувалося, очевидно ворог буде нарощувати наступ в напрямку Куп’янська", – розповів Мартиросян в ефірі Суспільного. відео дня

Мета ворога і ситуація в місті

За його словами, російські війська прагнуть захопити Куп’янськ, хоча зараз у місті залишаються лише поодинокі солдати, які переховуються в підвалах і не проявляють активності.

"Є інформація про накопичення в тилу сил для штурмів не тільки по нашому, але й по інших напрямках", – додав офіцер.

Мартиросян також зазначив, що механізованих штурмів на напрямку тривалий час не було, проте збільшується використання ворожих дронів:

"Ми отримуємо інформацію, що ворог готує більше операторів БпЛА саме на цей напрямок і вони 'прокачують дальні можливості', бо багато FPV-дронів залітають з відстані 40-50 км від фронту і керуються по радіоканалу".

За його словами, метою Росії є виснаження українських підрозділів на передовій та порушення їхньої логістики.

Як повідомляв Главред, російська армія перейшла до активної фази весняно-літнього наступу 2026 року. Основний удар загарбники зосередили на Донецькій області, намагаючись прорвати українську оборону одразу на кількох стратегічних напрямках. Сили оборони України тримають удар, завдаючи ворогові катастрофічних втрат.

Крім того ,Сили оборони України ламають плани армії країни-агресорки Росії. Про це у Telegram повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Нагадаємо, що російське командування, ймовірно, планує вже з 1 квітня задіяти в бойових діях усіх мобілізованих, які перебувають на території Криму. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

