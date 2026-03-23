Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Росіяни готують наступ на важливе місто: офіцер розкрив плани ворога

Руслан Іваненко
23 березня 2026, 21:06
Ворог нарощує сили для наступу та намагається виснажити українські підрозділи на передньому краї.
Російські війська збільшують штурми Куп’янська / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, flickr

Коротко:

  • Росія активізувала штурми у напрямку Куп’янська
  • Використовує мотоцикли та квадроцикли для атак
  • Збільшується застосування ворожих дронів

Російська армія збільшує активність на напрямку Куп’янська, застосовуючи мотоцикли, квадроцикли та безпілотні літальні апарати, повідомляє офіцер управління 43-ї ОМБр Артур Мартиросян.

"Кардинальних змін на фронті на цьому напрямку не відбулося, але відчувається нарощування штурмів. З'являються знову мотоцикли, квадроцикли. Цього тижня вже другий раз була спроба в напрямку Куп'янська штурмувати. Раніше там активних штурмових дій не відбувалося, очевидно ворог буде нарощувати наступ в напрямку Куп’янська", – розповів Мартиросян в ефірі Суспільного.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про найважливіші новини. Також запрошуємо до нашого Telegram-каналу.

Мета ворога і ситуація в місті

За його словами, російські війська прагнуть захопити Куп’янськ, хоча зараз у місті залишаються лише поодинокі солдати, які переховуються в підвалах і не проявляють активності.

"Є інформація про накопичення в тилу сил для штурмів не тільки по нашому, але й по інших напрямках", – додав офіцер.

Мартиросян також зазначив, що механізованих штурмів на напрямку тривалий час не було, проте збільшується використання ворожих дронів:

"Ми отримуємо інформацію, що ворог готує більше операторів БпЛА саме на цей напрямок і вони 'прокачують дальні можливості', бо багато FPV-дронів залітають з відстані 40-50 км від фронту і керуються по радіоканалу".

За його словами, метою Росії є виснаження українських підрозділів на передовій та порушення їхньої логістики.

Куп’янськ / ІнфографІка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російська армія перейшла до активної фази весняно-літнього наступу 2026 року. Основний удар загарбники зосередили на Донецькій області, намагаючись прорвати українську оборону одразу на кількох стратегічних напрямках. Сили оборони України тримають удар, завдаючи ворогові катастрофічних втрат.

Крім того ,Сили оборони України ламають плани армії країни-агресорки Росії. Про це у Telegram повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Нагадаємо, що російське командування, ймовірно, планує вже з 1 квітня задіяти в бойових діях усіх мобілізованих, які перебувають на території Криму. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Загроза посилилася: Зеленський попередив про масований удар і дав доручення ППО

Загроза посилилася: Зеленський попередив про масований удар і дав доручення ППО

21:44Війна
Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла, що сталось

Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла, що сталось

19:53Енергетика
РФ завершує підготовку до масованого удару: названо пріоритетні цілі та регіони

РФ завершує підготовку до масованого удару: названо пріоритетні цілі та регіони

18:53Війна
Реклама

Популярне

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти