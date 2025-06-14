Успіхи ЗСУ на Сумщині: Зеленський заявив про звільнення одного села

Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті.

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Звільнення Андріївки на Сумщині / колаж: Главред, фото: Офіс президента, deepstatemap

Ключові тези:

ЗСУ вибивають окупантів з прикордоння Сумщини

Українським бійцям вдалося звільнити Андріївку

На Курському напрямку також тривають бої

Президент Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони вдається вибивати російські війська з прикордоння Сумщини. Зокрема, ЗСУ вдалося звільнити Андріївку. Про це президент сказав у вечірньому зверненні.

"Була доповідь головкома Олександра Сирського по фронту, по наших активних діях. Окрема й дуже значна увага Покровському напрямку та нашій Сумщині – прикордонним районам нашої Сумщини. Вдається вибивати російські війська звідти. Я дякую за це всім нашим підрозділам, які дійсно забезпечують результати", - йдеться в повідомленні. відео дня

За його словами, за підсумками цих днів на особливу вдячність заслуговують воїни 225-го окремого штурмового полку – "саме за наступальні дії в прикордонні Сумщини і звільнення, зокрема, Андріївки".

Зеленський також розповів про продовження активних дій на території ворога на Курському напрямку.

Що відомо про Суми / Інфографіка: Главред

Вечірнє звернення Зеленського - відео:

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак заявив, що противник постійно намагається знайти слабкі місця в українській обороні, щоб завдати там свого удару. Зокрема, РФ зосередила значні ресурси з метою окупації Покровська.

Старший офіцер відділення комунікацій 117 окремої бригади територіальної оборони Дмитро Лантушенко сказав, що у росіян недостатньо сил і засобів, щоб створити загрозу для міста Суми. Однак, ситуація є дуже складною та динамічною.

Водночас, речник ОСУВ "Хортиця", майор Віктор Трегубов заявив, що заяви росіян про вихід на кордон Дніпропетровської області є брехнею.

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