Окупанти просунулись у двох областях України: в DeepState розкрили напрямки

Аналітики наголосили, що росіяни прорвались у трьох населених пунктах.

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Просування РФ на фронті / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, DeepState

Коротко:

Окупанти мають просування на фронті

Армії РФ вдалось прорватись у Сумській та Донецькій областях

У четвер, 19 червня, стало відомо, що російська окупаційна армія просунулася у Сумській та Донецькій областях. Про це повідомили аналітики DeepState.

Так, за інформацією аналітиків, ворог проривається вперед у селі Юнаківка, що у Сумській області.

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Юнаківка / фото: DeepState

Водночас, на Донеччині окупанти наступають поблизу кількох населених пунктів. Зокрема, просування зафіксовано поблизу Олександро-Калинового та Одрадного.

Олександро-Калинове / фото: DeepState

Одрадне / фото: DeepState

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що в останні дні на Сумському напрямку спостерігається певне зниження активності противника, зокрема й у використанні квадроциклів чи мотоциклів для проривів углиб української території.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів, що станом на зараз Росія не має можливості висадити морський десант на узбережжя Одеси. Також у ворога немає сил, щоб захопити місто.

Водночас, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вважає, що під час літнього наступу, в основному, окупанти тиснутимуть у районі Костянтинівки та Покровська. За його словами, окупанти перекидають значну кількість потужностей до цих двох точок.

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