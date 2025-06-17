Розширення коридору: названо 2 важливі точки, які РФ обрала для наступу

РФ прагне повністю захопити лівий берег Запорізької та решту частини Донецької області.

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Наступ РФ на фронті / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Генштаб ЗСУ

Головне із заяви експерта:

Росіяни тиснутимуть у районі Костянтинівки та Покровська

Окупанти хочуть розширити сухопутний коридор

РФ перекидає значну кількість потужностей до цих двох точок

Країна-агресор Росія, ймовірно, розпочала літній наступ на фронті. Зокрема, окупанти обрали 2 важливі точки для спроб просування. Про це сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в коментарі 24 Каналу.

За його словами, в основному окупанти тиснутимуть у районі Костянтинівки та Покровська.

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"Основне завдання Росії зараз полягає у тому, щоб розширити сухопутний коридор. Для цього противник прагне повністю захопити лівий берег Запорізької та решту частини Донецької області. Росіяни застрягли під Покровськом та Костянтинівкою. Без успіху на цих напрямках подальше просування російського фронту неможливе. Вони це розуміють", - наголосив він.

Експерт додав, що окупанти перекидають значну кількість потужностей до цих двох точок. Сили оборони також намагаються підтягувати туди свої резерви.

"На жаль, співвідношення українських та російських сил значно різняться на користь противника, мовиться про 1 до 7, або 1 до 10. Це погане співвідношення, тому ставити у стрій треба силовиків, правоохоронців, щоб посилити напрямок вздовж лінії фронту. Необхідно кілька десятків тисяч і це можливо", - підкреслив Світан.

Він також припустив, що ворог може посилити тиск на напрямку Куп'янськ — Лиман, щоб тиснути на Слов'янськ.

Що відомо про Костянтинівку / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов заявив, що російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ в напрямку Костянтинівки, рухаючись з боку Покровська трасою Покровськ–Костянтинівка з подальшою метою просування.

Також відомо, що ситуація на Краматорському та Торецькому напрямках залишається складною. Російські окупанти продовжують проводити активні штурмові дії на низці ділянок фронту.

Водночас, президент Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони вдається вибивати російські війська з прикордоння Сумщини. Зокрема, ЗСУ вдалося звільнити Андріївку.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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