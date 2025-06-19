'Втратили майже все': військовий зробив важливу заяву про ситуацію на Сумщині

Росіяни намагалися за будь-яку ціну взяти Андріївку.

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Наступ РФ в Сумській області / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Головне із заяви військового:

Росіяни зазнають великих втрат на Сумщині

ЗСУ днями вибили окупантів з Андріївки

Росіяни втратили майже все поповнення, що кинули

У Сумські області армія країни-агресора Росії зазнає великих втрат. Наразі стрімкого просування загарбників не фіксують. Бої точаться за Юнаківку, але росіянам не вдається взяти село. Про це заявив військовий ЗСУ Кирило Сазонов в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, українські Сили оборони днями вибили окупантів з Андріївки, яку росіяни "намагалися за будь-яку ціну взяти".

відео дня

"Не взяли вони назад Андріївку, б'ються за неї, але поклали людей дуже багато. Просування на Сумщині немає. Що - більше, як кажуть і розвідники, і наші пілоти, і аналітики військові: росіяни втратили майже все поповнення, що кинули туди", - сказав він.

Військовий зауважив, що командування країни-агресорки кинуло на Сумщину елітні частин - як от десант та морпіхів. Втім, навіть вони зазнають катастрофічних втрат.

"Мотострілецьку піхоту вони на Сумщині поклали. Там втрати такі, що від роти 100 людей залишаються вісім", - наголосив Сазонов.

Що відомо про Суми / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, аналітики DeepState заявили, що 19 червня російська окупаційна армія просунулася у Сумській та Донецькій областях.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко говорив, що на кордоні протяжністю близько 550 км ворог наразі здійснює піхотні атаки лише на обмеженій ділянці в районах Хотінської та Юнаківської громад, де продовжує застосовувати тактику малих штурмових груп.

Водночас, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов заявив, що російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ в напрямку Костянтинівки, рухаючись з боку Покровська трасою Покровськ–Костянтинівка з подальшою метою просування. У цьому районі тривають інтенсивні бої.

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Хто такий Кирило Сазонов? Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України. Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році ра**исти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

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