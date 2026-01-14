Це ключ до великого міста: на одному із напрямків різко зросла активність ворога

Українські військові стикаються з новими викликами на південному напрямку, де противник змінює тактику і намагається створити складні умови для оборони.

Ворог намагається захопити ключові населені пункти / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Читайте в матеріалі:

Чому Гуляйполе критичне для наступу ворога

Які дороги і населені пункти важливі для логістики

Які наслідки для Запоріжжя у разі просування окупантів

Російські загарбники зосередили зусилля на взятті міста Гуляйполе, щоб отримати можливість просуватися далі в напрямку Оріхового та Запоріжжя. Про це повідомив військовий оглядач Денис Попович в ефірі телеканалу "Суспільне", пише УНІАН.

"Бої за Гуляйполе відбуваються. Ворог намагається захопити населений пункт для того, щоб далі розвивати наступ в бік Оріхового", — зазначив Попович. відео дня

Чому Гуляйполе важливе для окупантів

За його словами, захоплення Гуляйполя дозволить окупантам продовжити наступ до Оріхового, а далі — до Запоріжжя, створюючи для обласного центру загрозу обстрілів.

Попович підкреслив, що на Запорізькому напрямку російські війська досягли відносно значних успіхів, особливо на півдні.

Найближчими днями в районі Покровсько-Мирноградській очікуються спроби окупантів "оточити і замкнути логістику, і змусити нас звідти відійти".

"Гришине знаходиться так, що якщо вони його захоплять, то переріжуть повністю на 100% фізично трасу на Павлоград. Білицьке та Родинське у нас теж стоять на одній дорозі, яка так само веде в бік Покровська та Мирнограда", — додав експерт.

За його словами, якщо загарбники повністю контролюватимуть Родинське і Гришине, логістика українських військ у цьому районі значно ускладниться.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Гуляйполе фактично у "сірій зоні" - експерт

Ситуація на південному напрямку залишається дуже напруженою, зокрема в районі Гуляйполя, який фактично перебуває у "сірій зоні", де постійно тривають бойові дії.

За словами спікера Сил оборони Півдня Владислава Волошина, російські війська активно ведуть штурми на трьох напрямках, застосовують авіаудари та безпілотники, що створює складну тактичну ситуацію для українських військ.

"Лише за минулу добу, 12 січня, на півдні зафіксували півсотні бойових зіткнень, понад 30 з яких — на Гуляйпільському напрямку. У самому Гуляйполі сталося 21 бойове зіткнення, ще кілька — на околицях міста та у населених пунктах Варварівка, Зелене і Залізничне", — підкреслив експерт.

За його оцінкою, активність ворога у цьому районі свідчить про стратегічну зацікавленість у контролі ключових населених пунктів, що може впливати на подальший розвиток подій на півдні.

