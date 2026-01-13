Ворог накопичує "кулак" на новій ділянці: куди спрямовано основний тиск

Росіяни нарощують сили, готуючись до нових штурмових дій на південному напрямку.

Росіяни нарощують сили, готуючись до нових штурмових дій на південному напрямку / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

У Гуляйполі та околицях тривають активні бойові дії

Росіяни обстрілюють населені пункти та застосовують дрони

За добу зафіксували понад 50 зіткнень на півдні

Ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається складною: усе місто перебуває у "сірій зоні", де тривають активні бойові дії.

Як повідомив спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі РБК-Україна, на трьох напрямках півдня росіяни активно проводять штурми, наносять авіаудари та застосовують дрони.

Бойові зіткнення

"Лише за минулу добу, 12 січня, на півдні зафіксували півсотні бойових зіткнень, з яких понад 30 — на Гуляйпільському напрямку. У самому Гуляйполі було 21 бойове зіткнення і ще кілька — на околицях міста або в населених пунктах неподалік. Йдеться про села Варварівка та Зелене, а також про селище Залізничне", — зазначив Волошин.

Він додав, що в районі Гуляйполя тривають запеклі бої, росіяни намагаються відтіснити українських захисників, але не можуть закріпитися.

"Сили оборони України знищують їх. Ми також проводимо пошуково-ударні дії, а в самому місті, в міських кварталах, на вулицях тривають запеклі бої, за кожен дім, об’єкт, вулицю, квартал", — сказав речник.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Нові напрямки штурмових дій

Ще одна ділянка бойових дій розташована поблизу Малі Щербаки, Новоандріївки, Новоданилівки та Малої Токмачки.

"Там, за даними нашої розвідки, противник намагається зібрати певну кількість особового складу на передових позиціях для того, щоб розпочати в майбутньому штурмові дії в напрямку Оріхова", — додав Волошин.

Він уточнив, що ворог також збирає сили у населеному пункті Білогір’я між Гуляйполем і Оріховим, а тому штурмові дії можливі і на цій ділянці фронту.

Обстріли населених пунктів

За словами Волошина, росіяни активно обстрілюють населені пункти поблизу лінії бойового зіткнення, зокрема Оріхів, Комишуваху та Верхню Терсу.

"За минулу добу ми зафіксували два з половиною десятки ударів і обстрілів цих населених пунктів. Тобто цивільне населення також потерпає від ворожих ударів", — повідомив він.

Здатність РФ вести наступальні дії на фронті – оцінка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що Росія втратила військовий потенціал, який мала на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

За його словами, зараз головне завдання Збройних сил України – максимально виснажити противника.

"Держава, яка втрачає здатність утримувати оборону, рано чи пізно змушена відступати", — пояснив Коваленко.

Він підкреслив, що Росія більше не здатна вести масштабні війни.

"Зараз вона намагається втримати ситуацію локальними тактичними діями та демонструвати свою спроможність наступати, але в цілому програє війну в Україні", — зазначив експерт.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія у 2025 році різко скоротила застосування танків через нестачу запасів і перейшла на піхотну тактику. Водночас, за даними Forbes, РФ тестує нову схему: бойові пари танків під прикриттям дронів, які по черзі здійснюють ривки та вогневе прикриття.

Крім того, РФ у 2025 році намагалася захопити південь України та повністю відрізати країну від Чорного моря, але Сили оборони зірвали плани ворога. Втрати особового складу ЗСУ зменшилися на 13%. Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський.

Нагадаємо, у Куп'янську над будівлею міської ради знову підняли український прапор. Бійці Нацгвардії з бригади "Хартія" завершили зачистку об’єкта та встановили контроль над мерією в межах операції з деблокування міста.

Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

