Дві доби тотального розносу: СБС відправили на брухт партію дефіцитної техніки РФ

Сили безпілотних систем завдали ударів на відстані до 160 км та знищили ключові цілі ППО РФ.

Українські захисники завдали відчутних втрат російським військам, знищивши шість різних зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Запорізької області.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді у Telegram. За його словами, протягом 48 годин, з 12 по 14 січня 2026 року, українські підрозділи знищили шість одиниць російської ППО, використовуючи засоби середнього радіуса дії у глибині оперативного тилу противника. Відстань до цілей становила від 46 до 160 км від лінії фронту.

Серед ураженої техніки – такі системи:

ЗРК "ТОР" (Маріупольський район, Донеччина)

РЛС "ВІТЯЗЬ 50Н6Е" (Маріупольський район)

ЗРК "БУК" (Пологівський район, Запорізька область)

ЗРК "БУК М1" (Волноваський район, Донеччина)

ЗРК "СТРІЛА-10" (Пологівський район)

ЗРК "ТОР М2" (Пологівський район)

Бровді підкреслив, що операція проводилася у глибині окупованих територій і стала важливим ударом по системах протиповітряної оборони ворога.

Які об’єкти РФ є пріоритетними для ударів - думка експерта

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак підкреслює, що під час планування ударів Україна свідомо обирає стратегічно важливі цілі. Це стосується не лише військових об’єктів, а й економічних і науково-виробничих центрів, які формують доходи бюджету РФ та зміцнюють її воєнний потенціал.

"Виведення таких вузлів з ладу значно обмежує можливості Кремля фінансувати війну, постачати техніку для армії та підтримувати стабільне виробництво в оборонному секторі", — пояснює Ступак.

Про персону: хто такий "Мадяр" Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

