Дві доби тотального розносу: СБС відправили на брухт партію дефіцитної техніки РФ

Руслан Іваненко
15 січня 2026, 01:55
Сили безпілотних систем завдали ударів на відстані до 160 км та знищили ключові цілі ППО РФ.
Мадяр, СБС
ЗСУ знищили шість одиниць російської ППО / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Brovdi.Art, скріншот

Коротко:

  • ЗСУ знищили 6 об’єктів ППО РФ на Донеччині та Запоріжжі
  • Удари проведені протягом 12–14 січня 2026 року
  • Цілі знаходилися на відстані 46–160 км від лінії фронту

Українські захисники завдали відчутних втрат російським військам, знищивши шість різних зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Запорізької області.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді у Telegram. За його словами, протягом 48 годин, з 12 по 14 січня 2026 року, українські підрозділи знищили шість одиниць російської ППО, використовуючи засоби середнього радіуса дії у глибині оперативного тилу противника. Відстань до цілей становила від 46 до 160 км від лінії фронту.

Серед ураженої техніки – такі системи:

  • ЗРК "ТОР" (Маріупольський район, Донеччина)
  • РЛС "ВІТЯЗЬ 50Н6Е" (Маріупольський район)
  • ЗРК "БУК" (Пологівський район, Запорізька область)
  • ЗРК "БУК М1" (Волноваський район, Донеччина)
  • ЗРК "СТРІЛА-10" (Пологівський район)
  • ЗРК "ТОР М2" (Пологівський район)

Бровді підкреслив, що операція проводилася у глибині окупованих територій і стала важливим ударом по системах протиповітряної оборони ворога.

Відео знищення ворожої техніки

/ Фото: скріншот

Які об’єкти РФ є пріоритетними для ударів - думка експерта

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак підкреслює, що під час планування ударів Україна свідомо обирає стратегічно важливі цілі. Це стосується не лише військових об’єктів, а й економічних і науково-виробничих центрів, які формують доходи бюджету РФ та зміцнюють її воєнний потенціал.

"Виведення таких вузлів з ладу значно обмежує можливості Кремля фінансувати війну, постачати техніку для армії та підтримувати стабільне виробництво в оборонному секторі", — пояснює Ступак.

Про персону: хто такий "Мадяр"

Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України).

До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт".

З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

війна в Україні військова техніка новини України Фронт
