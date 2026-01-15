Дві доби тотального розносу: СБС відправили на брухт партію дефіцитної техніки РФ

Коротко:
- ЗСУ знищили 6 об’єктів ППО РФ на Донеччині та Запоріжжі
- Удари проведені протягом 12–14 січня 2026 року
- Цілі знаходилися на відстані 46–160 км від лінії фронту
Українські захисники завдали відчутних втрат російським військам, знищивши шість різних зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Запорізької області.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді у Telegram. За його словами, протягом 48 годин, з 12 по 14 січня 2026 року, українські підрозділи знищили шість одиниць російської ППО, використовуючи засоби середнього радіуса дії у глибині оперативного тилу противника. Відстань до цілей становила від 46 до 160 км від лінії фронту.
Серед ураженої техніки – такі системи:
- ЗРК "ТОР" (Маріупольський район, Донеччина)
- РЛС "ВІТЯЗЬ 50Н6Е" (Маріупольський район)
- ЗРК "БУК" (Пологівський район, Запорізька область)
- ЗРК "БУК М1" (Волноваський район, Донеччина)
- ЗРК "СТРІЛА-10" (Пологівський район)
- ЗРК "ТОР М2" (Пологівський район)
Бровді підкреслив, що операція проводилася у глибині окупованих територій і стала важливим ударом по системах протиповітряної оборони ворога.
Відео знищення ворожої техніки
Які об’єкти РФ є пріоритетними для ударів - думка експерта
Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак підкреслює, що під час планування ударів Україна свідомо обирає стратегічно важливі цілі. Це стосується не лише військових об’єктів, а й економічних і науково-виробничих центрів, які формують доходи бюджету РФ та зміцнюють її воєнний потенціал.
"Виведення таких вузлів з ладу значно обмежує можливості Кремля фінансувати війну, постачати техніку для армії та підтримувати стабільне виробництво в оборонному секторі", — пояснює Ступак.
Удари по цілях РФ - новини за темою
Як повідомляв Главред, у ніч на 18 грудня українські дрони здійснили успішну атаку на військовий аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Уражено техніку окупантів на сотні мільйонів доларів.
Також 10 грудня морські дрони СБУ вивели з ладу російський танкер Dashan, що входить до тіньового флоту РФ і перебував під міжнародними санкціями. Судно рухалося у виключній економічній зоні України до порту "Новоросійськ".
Крім цього, під час спецоперації в порту Новоросійська підводні дрони Sub Sea Baby уразили російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка" (Kilo), вивівши його з ладу. На борту перебували чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр".
Про персону: хто такий "Мадяр"
Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України).
До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт".
З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.
