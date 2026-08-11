Армія РФ просунулася на ключовому напрямку: що відбувається на фронті

Війська РФ наразі мають територіальні успіхи в Купʼянському районі Харківщини.

https://glavred.net/front/armiya-rf-prodvinulas-na-klyuchevom-napravlenii-chto-proishodit-na-fronte-10787621.html Посилання скопійоване

Росіяни просунулися на Харківщині / Колаж: главред, фото: DeepState, 33 ОМБр

Головне:

З’явилася оновлена мапа бойових дій

Війська РФ просунулися на Харківщині

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій зафіксувавши нові зміни на фронті. Так, армія РФ просунулася на Купʼянському напрямку.

Про зміни на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили у вівторок, 11 серпня.

відео дня

Згідно з оновленою мапою, окупаційні війська РФ просунулися в районі села Піщане Куп’янського району Харківської області.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Піщаного", - йдеться в повідомленні аналітиків.

Росіяни просунулися поблизу Піщаного / Фото: DeepState

Згідно з оновленими мапами DeepState, окупанти захопили 4,99 кв. км на захід від села, а район проникнення при цьому зріс на 15,23 кв. км.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, на Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у напрямку Новоплатонівки. В оперативній інформації від Генштабу зазначається, що агалом протягом минулої доби зафіксовано 212 бойових зіткнень.

Чи можуть росіяни оточити ЗСУ на Харківщині - оцінка ISW

Російські мілблогери на півночі Харківської області вкотре заявляють про близьке оточення українських підрозділів між Вовчанськом і Великим Бурлуком. Аналітики ISW оцінюють такий сценарій як вкрай малоймовірний: між російськими групами, що діють на цих двох ділянках, близько 45 кілометрів, а швидко проривати позиційну оборону окупанти на цьому відрізку не вміють.

На Куп'янському напрямку 9 та 10 серпня росіяни продовжували наступальні дії без підтвердженого просування, зокрема безуспішно атакували поблизу Петропавлівки на схід від Куп'янська. Головною ціллю ворога залишається Оскіл: РФ прагне форсувати річку, щоб відкрити собі шлях на захід - до східної частини Харківщини та півночі Донеччини.

Купʼянськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, українські військові відкинули російські сили на Олександрівському напрямку та повернули 26,7 квадратного кілометра території в районі Комара - цей факт визнав навіть російський мілблогер. Одночасно окупанти намагаються тиснути щонайменше на восьми ділянках фронту, проте підтверджені успіхи фіксуються лише під Добропіллям, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Крім того, Сили оборони України нещодавно досягли успіхів у Харківській області. Українські воїни контратакують армію країни-агресорки Росії в районі населеного пункту Рідкодуб, що на південний захід від Борової.

Нагадаємо, окупаційна армія країни-агресорки Росії здійснила спробу масованого танкового прориву на Добропільському напрямку, але прикордонники підрозділу "Фенікс" у взаємодії із суміжними підрозділами зірвали ворожий план.

Читайте також:

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред