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ЗСУ пішли в наступ і звільнили 26 сіл у трьох областях - Зеленський

Руслана Заклінська
12 серпня 2026, 16:54
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Президент розповів про успіхи ЗСУ на Олександрівському напрямку.
ЗСУ пішли в наступ і звільнили 26 сіл у трьох областях - Зеленський
Україна повернула 745 кв. км території / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Ключові тези Зеленського:

  • Україна провела наступальну операцію на Олександрівському напрямку
  • Звільнено 745 кв. км території та 26 населених пунктів
  • Втрати РФ - щонайменше 9550 загиблих і понад 6600 поранених

З січня по серпень 2026 року українські військові провели успішну наступальну операцію на Олександрівському напрямку. Під контроль України повернулися 26 населених пунктів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"За час операції вдалося звільнити територію 745 квадратних кілометрів. Двадцять шість сіл Дніпровської, Донецької та Запорізької областей повернуті під контроль України. Ця наша наступальна операція виконана чітко – саме так, як і було визначено", - наголосив глава держави.

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За його словами, в операції брали участь воїни Десантно-штурмових військ ЗСУ та інших залучених підрозділів. Завдяки активним діям українських сил вдалося завдати значних втрат російському окупаційному контингенту.

"Російські втрати склали щонайменше 9550 осіб убитими та ще більш ніж 6600 осіб пораненими. Було й поповнення обмінного фонду для України", - розповів Зеленський.

Він додав, що про результати операції та подальші кроки йому доповіли головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, начальник Генштабу Ігор Скибюк та командувач ДШВ ЗСУ Олег Апостол.

"Пишаюся хоробрістю українських воїнів!"- додав президент.

Чи може РФ відкрити новий фронт - думка військового

Командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін в інтерв’ю Новини.LIVE розповів, що країна-агресор Росія може спробувати відкрити новий фронт на півночі України, використавши територію Білорусі. Він припустив, що Росія може спробувати змінити ситуацію на фронті, зокрема створивши загрозу для Чернігівської та Сумської областей.

"Я думаю, що мобілізація - це справді спроба порушити той певний баланс, який зараз зберігається на фронті. Ну або, можливо, нас чекає відкриття нового фронту, де Чернігів, на спільному кордоні з Республікою Білорусь", - заявив Капустін.

За його словами, додаткові побоювання викликають військові приготування на білоруській території.

"Там зараз якісь навчання ТрО відбуваються на території Білорусі. Формування десантно-штурмових груп", - зазначив командир РДК.

Ситуація на фроні - останні новини

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState зафіксували просування російських окупаційних військ у Донецькій області. Зміни лінії фронту були помічені в Часовому Яру та поблизу Іллінівки.

Як повідомляв Главред, Інститут вивчення війни (ISW) підтвердив відкидання російських сил на Олександрівському напрямку та повернення контролю над ділянкою біля Комара. У звіті також зазначено, що окупанти одночасно намагаються тиснути щонайменше на восьми ділянках фронту.

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій і повідомили про просування окупантів на Куп'янському напрямку Харківської області. Згідно з оновленими даними, окупанти захопили 4,99 кв. км на захід від Піщаного і район проникнення зріс на 15,23 кв. км.

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Про джерело: Російський добровольчий корпус (РДК)

Російський добровольчий корпус - військовий підрозділ Збройних сил України, який сформований вихідцями з Росії, що проживають на території країн Європейського союзу, України, у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до складу Інтернаціонального легіону ТрО України.

На цей час проводять бойові дії на Авдіївському напрямі, Запорожжі, Лиманському напрямі, так і на території Росії в прикордонних регіонах, повідомляє Вікіпедія.

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